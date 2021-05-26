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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

壓制窒息又一樁…白人：無法呼吸 警嗆：你不該喘氣

編譯郭宣含／綜合25日電

白人詹尼特(William Jennett)去年在田納西州監獄死亡，他的女兒在聯邦訴狀中控訴，父親遭按壓胃部制伏時窒息而亡，他呼喊自己無法呼吸時，一名警察還回應「你本就不該喘氣。」

田州納許維爾(Nashville)電視台WTVF-TV於上周公布一部詹尼特死前時刻的影片；美聯社申請公開紀錄後於21日取得該部影片。

根據該部影片，可見一群非裔與白人警察將掙扎的詹尼特以俯臥姿勢制伏；他先被上手銬，隨後也被上腳鐐，警察之後將他的雙腿彎曲到臀部位置；詹尼特表示他無法呼吸，訴訟書指出警察柏頓(Kendra Burton)還告訴他：「你不該呼吸」，並以髒話辱罵他。

詹尼特的女兒多米尼克‧詹尼特(Dominique Jennette)去年10月提告郡和市政府和七名警察，並稱這些警察違反父親的憲法權利，因為他們過度用武，未能保護父親。

根據法律紀錄，詹尼特於去年5月4日因公開吸毒、傷害風化暴露與拒捕而被逮補；警察於當月6日早上把他從牢房帶離，但不清楚他們如何開始肢體爭執。

從牢房影片看來，詹尼特跟和三名警察講話，然後一名警察突然把他壓靠牆，他開始掙扎、擠推警察，大約兩分鐘後，另一名警察前來，詹尼特大聲求救「救我，他們想殺了我」。

在法院訴訟中，警察否認其行為失當，並稱他們的行動是出於自我防衛與保護同事；地區助理檢察官波托斯(William Bottoms)表示，當局已調查詹尼特之死，但他們拒絕對任何人控罪。

解剖報告將詹尼特的死因列為他殺，但將綜合藥物急性中毒列為主要死因，窒息則是促成原因；該訴訟書指出，警察應受到更多訓練，了解長時間壓制犯人胃部的危險。

警察 田納西州 監獄

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