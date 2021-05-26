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洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

佛洛伊德案周年 拜登晤見其家人 警政新法兩黨難達共識

記者張筠、編譯陳韻涵／綜合報導
非裔佛洛伊德遭白人警察以膝跪頸身亡一周年，佛洛伊德的遺族赴白宮會見拜登後，在白宮西翼 交談，圖中為佛洛伊德的女兒。(美聯社)
非裔佛洛伊德遭白人警察以膝跪頸身亡一周年，佛洛伊德的遺族赴白宮會見拜登後，在白宮西翼 交談，圖中為佛洛伊德的女兒。(美聯社)

去年5月25日，非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死；今年同日，拜登總統和眾院議長波洛西分別接見佛洛伊德的家屬；佛洛伊德的女兒吉安娜·佛洛伊德(Gianna Floyd)曾說「爸爸改變了世界」，但「佛洛伊德警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)在參院面臨重重障礙。

佛洛伊德死亡一周年，本應是「佛洛伊德警務公正法案」過關且締造里程碑的日子，但立法程序不順利。拜登說「我們需要更多行動」，波洛西也盼望國會能通過以佛洛伊德命名的法案，給他的家人「帶來慰藉」。

拜登說「我們需要更多行動」，波洛西也盼望國會能通過以佛洛伊德命名的法案，給他的家人「帶來慰藉」。

拜登支持該法案，稱佛洛伊德家人所面臨的傷痛難以彌合，那9分29秒的悲慘經歷更給太多人帶來痛苦，為避免更多悲劇，呼籲國會參院盡快通過警政新法，以實際行動建立平等的美國，終止長期使社會四分五裂的族裔歧視，並改善警務問題。

佛洛伊德的弟弟菲利尼斯(Philonise Floyd)見過拜登後，形容拜登是「真誠的人」，「這是紀念我哥哥的活動。」

佛洛伊德的姪子威廉斯(Brandon Williams)說，拜登告訴他們「希望法案有意義，維護佛洛伊德的遺志」；威廉斯認為，拜登展現出「真正在乎」佛洛伊德家族在做的事。

非裔佛洛伊德遭白人警察以膝跪頸身亡一周年，佛洛伊德的遺族赴白宮會見拜登後，在白宮...
非裔佛洛伊德遭白人警察以膝跪頸身亡一周年，佛洛伊德的遺族赴白宮會見拜登後，在白宮西翼 交談，圖中為佛洛伊德的女兒。(美聯社)

拜登接見吉安娜·佛洛伊德(Gianna Floyd)時，她說肚子餓，拜登請她享用冰淇淋和奇多(Cheetos)餅乾；稍晚，佛洛伊德一家人在白宮受訪時，她輕聲說道：「說出他的名字。」一家人高喊：「喬治‧佛洛伊德。」

拜登提到法案時表示，真正的改變是所有執法人員都要對自己的誓言負責，保護社區並與民眾建立持久的信任，並建立完整的問責制度；他表示已和國會議員溝通，希望參院「在國殤日後不久」就能通過法案。

眾院民主黨人在拜登力挺下提出該法案，計畫大幅改革全國警務工作，今年3月已在眾院通過，內容包括禁止執法人員採取鎖喉手段，警察不再享有「有限豁免」(qualified immunity)，制定全國警務標準並加強問責制等。

然而該法案的參院版本一直停滯不前，兩黨難達共識，最大爭議在於是否要終止警察的「有限豁免」權，共和黨反對者認為法案可能貶損警察地位，也有人指責民主黨藉此削減警察預算。

佛洛伊德 拜登 警察

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