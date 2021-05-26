佛洛伊德案周年 喪生地傳30槍響 明市槍枝暴力仍氾濫

紀念佛洛依德被警跪頸致死一周年，民眾在明尼亞波利斯哀悼。(Getty Images)

一年前的今天，非裔佛洛伊德 (George Floyd)在明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)遭警察以膝壓頸致死，警方25日接獲報案，在佛洛伊德喪生地點傳出30聲槍響，一人受傷送醫；國務院 則發布指南鼓勵官員支持「黑人的命也是命」(BLM )運動，允許外交官在使館外升起BLM旗幟。

警方25日獲報，當日上午10時在佛洛伊德過世地點一個街區外的地方傳出槍響，至少一人受傷；受害人被送醫救治；警方表示，受傷情況不會危及性命，目前警方仍在追查槍手。

紀念佛洛依德被警跪頸致死一周年，民眾在明尼亞波利斯哀悼。(Getty Images)

美聯社報導，現場可聽到高達30聲槍響，店面玻璃似乎因為槍擊而碎裂。

明尼亞波利斯市的槍枝暴力與日遽增，一名年僅21歲的大學生查理·強森(Charlie Johnson)才在22日不幸遭槍擊身亡，當天正是查理畢業典禮的前夕；查理的父親葛雷格·強森(Greg Johnson)沉痛呼籲，佛洛伊德事件已過一年，該是時候終結當地的暴力犯罪。

事發前查理與朋友們正在當地一家夜店Monarch歡慶畢業，約凌晨2時夜店外卻突然發生槍戰，查理與其中一名槍手不幸中槍身亡，另一名槍手則是在23日被捕。

福斯新聞網(Fox News)報導，根據一份報告，國務院發布指南給所有民主黨與領事人員，鼓勵官員在佛洛伊德逝世一周年時支持BLM運動；該份備忘錄允許美國外交官在大使館外升起BLM運動旗幟。

「佛洛伊德紀念基金會」24日在該市主辦一場討論會，許多遭警察殺死的非裔男子之父母與手足與會，呼籲民眾加入對話以敦促立法，降低未來類似悲劇重演的機會；該小組會議的贊助人為佛洛伊德的的妹妹碧姬(Bridgett Floyd)，這是紀念佛洛伊德去年5月25日逝世一周年的系列活動。