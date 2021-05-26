國防次長提名聽證 徐若冰：加碼投資 確保領先對手

國防部研究暨工程次長被提名人徐若冰25日到聯邦參院軍事委員會接受提名聽證會表示，若上任將加碼投資，以應對美軍各方面的挑戰，確保領先對手。(陸軍部檔案照)

美國國防部 研究暨工程次長被提名 人徐若冰（Heidi Shyu）25日到聯邦參議院軍事委員會參加提名聽證會表示，美國研發能量不虞匱乏，若她上任，將加碼投資新興科技，調整目前武器系統的支出，以應對美軍各方面的挑戰，確保領先對手。

徐若冰表示，自己11歲半時從台灣來到美國，非常感謝在職涯生活中所獲得的諸多機會，她2012年出任陸軍助理部長，在國防部服務五年，如今被提名為研究暨工程次長，備感榮幸。

「未來的科技與創新任務極為重要，正如國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）所說，中國是步步進逼的威脅」，徐若冰說，美軍面對的挑戰來自各方面，包括精密的網路攻擊、供應鏈風險、超音速飛彈，與生物威脅等。

徐若冰說，為解決這些挑戰，國防部必須確保美國研發實力領先對手，值得慶幸的是研發能量不虞匱乏；她說，國防部將與盟友夥伴、國防工業業者、大學、政府研究室，與聯邦政府資助的研究與發展中心等機構密切合作，應對美國最嚴峻的挑戰。

徐若冰提到，國防部與私部門合作，應提高吸納商業技術的能力，避開與私部門重複研究的領域，專注在國防部須自己獨立發展的技術上；國防部應調整內部投資策略，目前整體武器系統支出中，有7成用於維持、3成拿來研發，她認為應調整比重，挹注開發新科技。

徐若冰說，國防部應優先投資新興科技，包括人工智慧、超高音速與合成生物學；建立可對抗數位與電子戰威脅的網絡系統；開發先進材料和提高燃油效率，來減少軍隊的後勤足跡等。

在答覆議員提問時，徐若冰說，微電子元件遍布美國的武器系統和商業領域，她支持將相關技術外包民間，也願全力支持提供資金確保美國的相關能力。

美國總統拜登上月底宣布提名徐若冰出任負責研發和工程的國防次長；中華民國一位政府高層官員曾透露，徐若冰在五角大廈任職時，曾業管台美空軍軍售案，相當熟悉情況並友善。

若徐若冰通過提名，將成為華裔與亞裔美國人在國防部任職最高層級的官員；徐若冰也將繼曾擔任政策次長的佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。