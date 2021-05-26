我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

美與巴勒斯坦關係升級 布林肯：重開耶路撒冷領事館

記者胡玉立／綜合報導
美國務卿布林肯(左)首度中東行，與以色列總理內唐亞胡會晤。(路透)
美國務卿布林肯(左)首度中東行，與以色列總理內唐亞胡會晤。(路透)

首度銜命出訪中東的國務卿布林肯(Antony Blinken)，25日宣布美國將重新開放駐耶路撒冷領事館；此舉代表美國與巴勒斯坦關係升級。美聯社另指出，拜登總統已內定歐巴馬政府副國務卿尼德斯(Thomas Nides)出任以色列大使。

布林肯是在巴勒斯坦行政首府拉姆安拉(Ramallah)與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)開會後，做出前述宣布；他並未提及領事館重開確切日期。

美國駐耶路撒冷領事館過去一直以自治辦公室的角色，維繫與與巴勒斯坦的外交關係，但前總統川普將此領事館降級，改隸屬於美國駐以色列大使館。巴勒斯坦人視東耶路撒冷為其領土和未來國家首都，川普此舉激怒巴勒斯坦人。

布林肯宣布美國重開耶路撒冷領事館時表示，「我在此強調美國致力於重建與巴勒斯坦當局和巴勒斯坦人民的關係，此關係建立在相互尊重基礎上，且具有共同信念：巴勒斯坦人和以色列人均應平等享有安全、自由機會和尊嚴。」

在埃及斡旋下，交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯(Hamas)20日同意停火，21日凌晨2時生效。這場衝突奪走了250多人的生命，大部分在哈馬斯控制的加薩地區。布林肯25日抵達耶路撒冷，協助鞏固停火局勢。

布林肯承諾將爭取國際支持以協助加薩，並將提供巴勒斯坦人援助。

布林肯25日稍早與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會晤，承認引發這場戰爭衝突的原因並未解決。兩人會後致詞幾乎沒有提到巴勒斯坦人。

★內定尼德斯任以國大使

美聯社報導，拜登內定駐以色列大使尼德斯；尼德斯目前是摩根史坦利(Morgan Stanley)總經理兼副董事長，2011年至2013年曾任副國務卿。

布林肯中東行另將訪問在以巴衝突中擔任調解人的鄰國埃及和約旦。

布林肯 美國 以色列

上一則

國防次長提名聽證 徐若冰：加碼投資 確保領先對手

下一則

全球第1個打新冠疫苗男人 英國「莎翁」中風過世

延伸閱讀

拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題

拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題
台駐美代表蕭美琴 推文感謝布林肯 挺台加入抗疫行列

台駐美代表蕭美琴 推文感謝布林肯 挺台加入抗疫行列
佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」

佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」
布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

布林肯：美國將助加薩重建 不會讓哈瑪斯受益援助

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男