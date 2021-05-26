美與巴勒斯坦關係升級 布林肯：重開耶路撒冷領事館

美國務卿布林肯(左)首度中東行，與以色列總理內唐亞胡會晤。(路透)

首度銜命出訪中東的國務卿布林肯 (Antony Blinken)，25日宣布美國 將重新開放駐耶路撒冷領事館；此舉代表美國與巴勒斯坦關係升級。美聯社另指出，拜登總統已內定歐巴馬政府副國務卿尼德斯(Thomas Nides)出任以色列 大使。

布林肯是在巴勒斯坦行政首府拉姆安拉(Ramallah)與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)開會後，做出前述宣布；他並未提及領事館重開確切日期。

美國駐耶路撒冷領事館過去一直以自治辦公室的角色，維繫與與巴勒斯坦的外交關係，但前總統川普將此領事館降級，改隸屬於美國駐以色列大使館。巴勒斯坦人視東耶路撒冷為其領土和未來國家首都，川普此舉激怒巴勒斯坦人。

布林肯宣布美國重開耶路撒冷領事館時表示，「我在此強調美國致力於重建與巴勒斯坦當局和巴勒斯坦人民的關係，此關係建立在相互尊重基礎上，且具有共同信念：巴勒斯坦人和以色列人均應平等享有安全、自由機會和尊嚴。」

在埃及斡旋下，交火達11天的以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯(Hamas)20日同意停火，21日凌晨2時生效。這場衝突奪走了250多人的生命，大部分在哈馬斯控制的加薩地區。布林肯25日抵達耶路撒冷，協助鞏固停火局勢。

布林肯承諾將爭取國際支持以協助加薩，並將提供巴勒斯坦人援助。

布林肯25日稍早與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會晤，承認引發這場戰爭衝突的原因並未解決。兩人會後致詞幾乎沒有提到巴勒斯坦人。

★內定尼德斯任以國大使

美聯社報導，拜登內定駐以色列大使尼德斯；尼德斯目前是摩根史坦利(Morgan Stanley)總經理兼副董事長，2011年至2013年曾任副國務卿。

布林肯中東行另將訪問在以巴衝突中擔任調解人的鄰國埃及和約旦。