美俄6月峰會 拜登要談干預選舉、疫情和白俄等迫切議題

拜登總統(左)將於6月在日內瓦與俄羅斯總統普亭(右)舉行峰會。(美聯社)

白宮發言人莎奇25日宣布，美國 總統拜登與俄羅斯總統普亭 下月16日將在瑞士日內瓦會晤；這是拜登擔任總統以來，美俄領導人首次面對面，話題將包括俄羅斯介入美國選舉、白俄羅斯 逮捕一名反對派記者等；美國官員表示，不期待雙邊關係有突破性進展，只希望增進彼此了解。

拜登上任迄今，兩度與普亭（Vladimir Putin）通話，並參加一次氣候變遷全球領袖多邊峰會；美國以俄羅斯介入國內選舉為由宣布制裁俄羅斯官員，俄羅斯不滿拜登批評普亭為「劊子手」壓迫反對派，召回駐美國大使。雙邊關係緊張。

兩人將在日內瓦首度面對面雙邊會談，莎奇（Jen Psaki）表示，在美國尋求恢復美俄關係的可預測性與穩定性之際，兩位領導人將在會中討論一系列迫切議題。

華盛頓郵報報導，會談主題將包括核擴散、俄羅斯介入美國選舉、氣候變遷與新冠肺炎；拜登屆時將提出對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結引發的關注，以及俄羅斯盟國白俄羅斯總統下令迫降一架客機，並逮捕機上一名反對派記者。

共和黨議員：用峰會獎勵普亭？

華盛頓郵報報導，美國官員不期待這場會談會有突破性進展，也不認為雙方會視此為重設兩國關係的契機。

共和黨國會議員賽瑟（Ben Sasse）透過聲明質疑，「我們要用峰會『獎勵』普亭？」

賽瑟表示，普亭拘禁俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Aleksey Navalny），其傀儡白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）攔路劫持一架飛機只為逮捕異議人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。

「不把普亭當成懼怕自己人民的惡徒看，美國提供他珍視的天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2，指美國日前取消對北溪二號的制裁），現在還要透過一場峰會把普亭的行為合法化。」賽瑟說，這是軟弱的表現。

莎奇：這是外交 捍衛美利益

莎奇在記者會答覆此事表示，這場會議不是一個獎勵，這是捍衛美國利益的關鍵步驟，這是外交。

拜登上任後當月26日和4月13日，兩度與普亭通話，討論議題包括，新削減戰略武器條約（New START）、俄羅斯駭客 SolarWinds、俄羅斯提供酬金鼓勵阿富汗民兵殺害美軍、俄羅斯介入2020美國選舉，和毒害納瓦尼等事。

在兩國元首兩度通話後，美國國務卿布林肯以及國家安全顧問蘇利文都分別與俄羅斯對口見面或通話，為兩國元首面對面會談鋪路。

根據規畫，拜登將在下月11日到13日訪英，參加七大工業國組織（G7）峰會，14日前往歐洲聯盟總部所在比利時布魯塞爾，參加北約峰會。隨後拜登將於16日在瑞士日內瓦與普亭見面。