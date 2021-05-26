海外美國人可持今年過期護照入境

國務院 24日晚間發表聲明指出，受到新冠肺炎疫情影響，全球各地美國使領館暫時關閉或縮減護照換發服務，造成民眾換發護照面臨耽擱，人在海外的美國公民 今年底前，仍可持已今年起過期的美國護照入境。

國務院聲明指出，如果美國護照效期是在2021年1月1日當天或之後到期，今年12月31日之前可持已過期護照入境；國務院表示，並非所有已過期護照都符合這項條款，美國護照必須是十年有效的版本，護照並未毀損或遭到更改，並為護照正本。

民眾可在國務院網站查詢進一步訊息： https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.html

聲明寫道，海關與邊境保護局(CBP)官員將接受疫情期間在海外地區護照換發遭到延誤的美國公民持過期護照入境。

美聯社報導，美國駐外大使館、領事館疫情期間暫時關閉，導致某些民眾護照換發等候時間長達兩個多月，到目前仍有大量積案等候處理。

國務院指出，近期內過期的美國護照，並不能用來從美國出發做為國際旅行之用，也不能在返回美國途中在其他國家之間通關之用。

另外，國土安全部4月21日將一份長達14頁的改善歸化申請報告送到白宮，內容當中包括美國公民及移民服務局(USCIS)作業程序。

報告中指出，為反映理想目標與現實狀況之間出現差異的實際評估，擬增加更多視訊面試，授權移民局 官員主持公民宣誓而不必由聯邦法官出面，並鼓勵民眾改採網路申請，以降低作業時間。

國安部指出，這些新措施可以不必經過國會通過便實施。但報告中並未提供更改措施的開銷估算。

國安部在報告中，也為移民提供除罪空間；舉例來說，尚未取得公民的移民若搞錯狀況登記參加美國選舉投票，將不會面臨懲罰；根據現行法規，尚未取得公民的移民若登記參加投票，後果可能是遭到遞解出境或犯罪起訴。

「美國移民律師協會」(AIAA)政府關係事務部主任德賴-狄希尼(Sharvari Dalal-Dheini)說，擴大使用視訊面視可望提升作業效率，對於住在距離移民局辦公地點較遠的民眾來說也較方便，因為疫情關係某些移民局辦公室作業量仍處於縮減狀態。