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WSJ揭疫源來自武漢實驗室 中反批「陰謀論」

編譯林育正／綜合24日電
今年2月世衛組織專家前往中國武漢市實地調查新冠病毒源頭，由於受到中國嚴格控制，得出的結論難以讓人信服。(美聯社)
今年2月世衛組織專家前往中國武漢市實地調查新冠病毒源頭，由於受到中國嚴格控制，得出的結論難以讓人信服。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導武漢病毒研究所在2019年11月，就有研三名究人員感染新冠肺炎就醫，但中國回應此說法為「陰謀論」。

華爾街日報的報導引述美國的報告，指出2019年11月武漢就有研究人員「出現與新冠肺炎和季節性流感相同的症狀」。不過中國試圖將華爾街日報的報導指稱為陰謀論，指為轉移美國政府對抗新冠肺炎疫情不力的注意力，更指出馬里蘭州一處軍事基地，才是該被調查的地方。

中國外交部發言人趙立堅表示：「提到三名研究人員染病的報導，完全不符合事實。美國不斷炒作實驗室洩漏論，究竟是關係溯源，還是想轉移視線？希望美國有關部門盡速澄清，給世界各國一個滿意的交代。」

此外，趙立堅再次還擊，向國際媒體提及被中方懷疑與新冠病毒源頭有關的德特里克堡(Fort Detrick)，「有關德特里克堡生物基地的種種疑點，以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的，也引發國際社會高度關注」。

他還表示：「美國真的在乎追溯病毒源頭，還是只想轉移注意力？」美中雙方就病毒來源隔空交戰，白宮則表示，目前並沒有可靠理由，對德特里克堡的生物實驗室進行調查。

拜登政府拒絕對相關情報表示評論，但呼籲在探尋新冠肺炎疫情的起源上，所有技術上可信的理論，都應接受世界衛生組織(WHO)與國際專家的調查。

白宮國家安全會議(National Security Council)表示：「我們對於新冠疫情早期，仍有嚴重的問題待解答，包括在中國境內的源頭。但我們不會對WHO的調查做出先入為主的判斷。根據政策，國安會將不對任何情報議題發表評論。」

WHO日前的調查團指出新冠病毒「極為不可能」來自實驗室外洩，而秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)則表示，已準備挹注更多資源用於後續調查。

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