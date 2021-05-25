追新冠疫源 白宮盼世衛有更透明獨立調查

最先在中國武漢市發現的新冠病毒，是否出自武漢病毒研究所，關係到中國會否被世界各國巨額索賠。(路透)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)24日表示，新冠病毒起源究竟在哪裡，如果沒有獨立調查，中國也未提供更多數據，美方官員無法做出結論。她說，白宮多次呼籲世界衛生組織(WHO)支持由專家主導的疫情 起源評估調查，不受任何干預或政治影響。

「華爾街日報」23日報導，2019年11月間武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)三名研究人員生病就醫，再度引起新冠病毒可能從武漢實驗室外洩的討論。莎奇在白宮記者會上答覆媒體詢問時表示，無法證實或否認華爾街日報報導。

她說，美國 官員並不會在「真正的國際程序」完成之前貿然下定論。她說：「我們並沒有足夠的數據及訊息，目前並沒有辦法做出結論。」

不過前總統川普 24日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，對於新冠病毒來自於中國實驗室的說法「幾乎確認無疑」。美國爆發疫情以來，川普曾說新冠病毒起源可能是人為，並因為疫情對美國造成重大影響而在2020年競選期間多次抨擊中國。

川普被媒體拍到24日上午抵達紐約曼哈頓川普大樓(Trump Tower)。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室日前宣布，對於川普集團的調查已擴大到犯罪調查。

川普任內的國務卿龐培歐(Mike Pompeo)24日也說，相信新冠病毒源於武漢實驗室，包括白宮醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)在內的美國官方機構科學家及美國政府官員，先前曾對病毒源於實驗室的說法予以駁斥，如此狀況「非常過分」。

龐培歐說：「我們必須知道究竟發生了什麼事，中國共產黨知道發生了什麼事，他們知道誰是零號病人。他們完全知道疫情是怎麼開始的。三個最早發病的人，症狀跟感染新冠病毒患者出現的狀況非常符合。」他表示：「我們一定要查到底，因為這種事情以後還可能發生。」

川普任內的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)24日接受CNBC新聞頻道訪問時說，越來多間接證據都把疫情起源指向實驗室外洩的推斷。他表示，如果病毒果真來自實驗室，美國可能永遠也無法知道確切真相。