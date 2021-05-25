前紐時編輯批媒體：為與川普唱反調 未徹查疫源
紐約時報(NYT)退休科學版編輯韋德(Nicholas Wade)批評主流媒體忽略新冠病毒自武漢實驗室外洩的可能性，指記者未盡到自主調查研究的責任，反而掉入「中國大外宣」(Chinese propaganda)的陷阱。
韋德本月上旬，以「新冠起源：人類還是自然，在武漢打開了潘朵拉的盒子？」(The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?)。他接受福斯新聞台(Fox News)訪問，更將炮火指向各大新聞媒體。他表示主流媒體未能「打破政治範疇」調查病毒起源，更被中國共產黨混淆。
疫情爆發時，由於病毒為武漢實驗室外洩的說法出自前總統川普，因此遭專家反駁，不過近期有越來越多科學家與政治官員支持此說法。全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)更是其中之一，他表示，病毒來自自然界的說法無法將他說服。
此外華爾街日報(WSJ)近日更引用美國情報資料，指出三名武漢病毒研究所(WIV)的研究人員，在疫情爆發前就已在2019年11月染疫就醫。
1982年至2012年間任職於紐時的韋德，告訴「生活、自由與萊文」的主持人萊文(Life, Liberty & Levin)：「我們當然還無法確定，但病毒的起源目前有兩種可能。如果你看過所有證據捫心自問，哪一種可能性更符合證據與事實。對我來說，至少從實驗室外洩的假設更為合理。」
他說：「我只能假設媒體都被死角矇騙，未能完成應該做的工作。我們的媒體看待科學議題時太過極端，未能摒除政治因素。」
疫情爆發初期，紐時、有線電視新聞網(CNN)與華盛頓郵報(WP)等大型媒體，皆未採用病毒為試驗室外洩的說法。
近期佛奇也表示：「調查人員表示病毒可能來自動物，再傳染給人類。但也可能來自其他途徑，我們必須明查；必須竭盡所能，調查中國發生什麼事。」
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