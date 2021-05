前紐時編輯批媒體：為與川普唱反調 未徹查疫源

紐約時報(NYT)退休科學編輯韋德批評主流媒體記者未盡到自主調查新冠病毒源頭的責任,反而掉入「中國大外宣」的陷阱。(截圖自Charlie Rose Show電視畫面)

紐約時報(NYT)退休科學版編輯韋德(Nicholas Wade)批評主流媒體忽略新冠病毒自武漢 實驗室外洩的可能性,指記者未盡到自主調查研究的責任,反而掉入「中國 大外宣」(Chinese propaganda)的陷阱。

韋德本月上旬,以「新冠起源:人類還是自然,在武漢打開了潘朵拉的盒子?」(The origin of COVID: Did people or nature open Pandora’s box at Wuhan?)。他接受福斯新聞台(Fox News)訪問,更將炮火指向各大新聞媒體。他表示主流媒體未能「打破政治範疇」調查病毒起源,更被中國共產黨混淆。

疫情 爆發時,由於病毒為武漢實驗室外洩的說法出自前總統川普,因此遭專家反駁,不過近期有越來越多科學家與政治官員支持此說法。全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)更是其中之一,他表示,病毒來自自然界的說法無法將他說服。

此外華爾街日報(WSJ)近日更引用美國情報資料,指出三名武漢病毒研究所(WIV)的研究人員,在疫情爆發前就已在2019年11月染疫就醫。

1982年至2012年間任職於紐時的韋德,告訴「生活、自由與萊文」的主持人萊文(Life, Liberty & Levin):「我們當然還無法確定,但病毒的起源目前有兩種可能。如果你看過所有證據捫心自問,哪一種可能性更符合證據與事實。對我來說,至少從實驗室外洩的假設更為合理。」

他說:「我只能假設媒體都被死角矇騙,未能完成應該做的工作。我們的媒體看待科學議題時太過極端,未能摒除政治因素。」

疫情爆發初期,紐時、有線電視新聞網(CNN)與華盛頓郵報(WP)等大型媒體,皆未採用病毒為試驗室外洩的說法。

近期佛奇也表示:「調查人員表示病毒可能來自動物,再傳染給人類。但也可能來自其他途徑,我們必須明查;必須竭盡所能,調查中國發生什麼事。」