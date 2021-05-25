白俄「劫機」逮異議記者 歐美譴責喊制裁

白俄羅斯逮捕的異議人士普羅塔塞維奇24日在電視上「認罪」。(路透)

瑞安航空(Rayanair)一架23日從希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯的航班，在飛過白俄羅斯 領空時，遭到白俄以有炸彈威脅為由，派遣軍機強行將飛機轉降首都明斯克，逮捕機上的異議人士普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)。該飛機也因此延遲七個小時才返回維爾紐斯，這段期間機上120多名乘客形同人質。

由國家動用軍隊，強行將民用商業航班轉降，只為達成政治目的，在歷史上幾無先例。此事由1994年掌權迄今的白俄羅斯總統盧卡申科親自下令，引起各界震驚及憤怒：瑞安航空執行長歐萊瑞(Michael O' Leary)說，這是「國家支持的劫機及海盜行為」。

立陶宛外交部長蘭斯伯格斯(Gabrielius Landsbergis)也說，這是對整個歐盟 「粗暴」的冒犯；捷克總理巴比斯(Andrej Babis)說，白俄此舉有「國家恐怖主義」的跡象，令人「不可置信」；盧森堡總理說，如果不對此有所回應，任何獨裁者都可以強行抓人，「我們將不再有行動自由」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，強行要求歐盟境內航班轉降令人「震驚」，是盧卡申科政權對國際航行自由及安全「無恥而公然的冒犯」；國務卿布林肯(Antony Blinken)也說，盧卡申科讓包括美國 人民在內的120多名乘客「陷入危險」。

由於盧卡申科政權的行為，歐盟領導人24日決定對白俄羅斯採取行動，包括禁止歐盟航空公司飛越白俄領空，白俄的航空公司同樣禁止進入歐盟領空，並要求歐盟外交團隊「即刻」草擬對白俄的經濟制裁。美國政府也承諾就此事與聯合國、北約、歐盟及歐洲安全合作組織(OSCE)密切聯繫。

歐盟的回應可謂「異常快速而有力」；拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉(Edgars Rinkevics)就說，這是「對西方世界的考驗」，是「對歐洲的直接攻擊」，不單應孤立盧卡申科政權，還應「徹底斷絕」政權的資金來源。

白俄羅斯去年總統大選引發民眾大規模抗議行動以來，盧卡申科政權估計已逮捕3萬5000人，普羅塔塞維奇也從那時開始流亡海外，如今被強行逮捕後，可能面臨12年以上的牢獄之災。