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拜登、普亭開峰會 美俄著手安排下月瑞士登場

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統(左)將於6月在日內瓦與俄羅斯總統普亭(右)舉行峰會。(美聯社)
拜登總統(左)將於6月在日內瓦與俄羅斯總統普亭(右)舉行峰會。(美聯社)

美俄官員已著手安排拜登總統和俄羅斯總統普亭下月在瑞士舉行高峰會，白宮國安顧問蘇利文本周將在日內瓦與俄方敲定最終細節。

未獲授權發言的官員說，拜登和普亭的初次峰會，也將在日內瓦展開，時間可能是6月15至16日。

會見普亭前，拜登將先在英國參加七大工業國(G-7)峰會，也將訪問北約組織總部布魯塞爾。

國安局暫不公開有關資訊，不過表示蘇利文和俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)會面將是籌備美俄峰會的「重要一步」，雙方討論雖然有很大的意見分歧，卻也具「建設性」。

這次峰會，是拜登政府在俄國手採取一系列衝突行動後提出的。俄國先後在烏克蘭邊界大舉陳兵，駭客進攻美國太陽能與風電系統，懸賞殂殺駐阿富汗的美軍，毒害並拘禁俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)。

本月駭客以惡意媒體勒索殖民油管公司，造成美東汽油供應大亂，背後據悉俄國政府也有一手，庇護這些流氓駭客。

國務卿布林肯說，美國希望與俄國建立「可預測的，穩定的」關係。

布林肯上周和俄國外長拉夫洛夫在冰島會談1小時45分鐘，雖然歧異仍尖銳，兩人都以「禮貌」、「有建設性」等字眼形容這次會談，刻意展現和美中在安克拉治會談不歡而散的不同。俄方提議雙方另辦一場戰略對話，美國顯然接受。

拜登和川普對俄國的態度大異其趣。拜登不但不討好普亭，還在4月下令驅逐10名俄國外交官，制裁好幾十家俄國企業，「回敬」俄國干預去年的美國總統大選，縱容駭客攻擊美國太陽能和風電系統，破壞聯邦政府和企業的電腦網站。

上周，美國再度對俄國企業和船隻動手，處罰俄國在歐洲的天然氣輸送管事業，但刻意放過監督這項事業的德國公司。

拜登說，他可以更嚴厲「回敬」俄國，但點到為止，不想繼續升高緊張對立，但如果俄國「繼續干預我們的民主」，他有責任嚴正以對。

俄國 美國總統大選 拜登

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