拜登、普亭開峰會 美俄著手安排下月瑞士登場

拜登總統(左)將於6月在日內瓦與俄羅斯總統普亭(右)舉行峰會。(美聯社)

美俄官員已著手安排拜登 總統和俄羅斯總統普亭下月在瑞士舉行高峰會，白宮國安顧問蘇利文本周將在日內瓦與俄方敲定最終細節。

未獲授權發言的官員說，拜登和普亭的初次峰會，也將在日內瓦展開，時間可能是6月15至16日。

會見普亭前，拜登將先在英國參加七大工業國(G-7)峰會，也將訪問北約組織總部布魯塞爾。

國安局暫不公開有關資訊，不過表示蘇利文和俄國 國家安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)會面將是籌備美俄峰會的「重要一步」，雙方討論雖然有很大的意見分歧，卻也具「建設性」。

這次峰會，是拜登政府在俄國手採取一系列衝突行動後提出的。俄國先後在烏克蘭邊界大舉陳兵，駭客進攻美國太陽能與風電系統，懸賞殂殺駐阿富汗的美軍，毒害並拘禁俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)。

本月駭客以惡意媒體勒索殖民油管公司，造成美東汽油供應大亂，背後據悉俄國政府也有一手，庇護這些流氓駭客。

國務卿布林肯說，美國希望與俄國建立「可預測的，穩定的」關係。

布林肯上周和俄國外長拉夫洛夫在冰島會談1小時45分鐘，雖然歧異仍尖銳，兩人都以「禮貌」、「有建設性」等字眼形容這次會談，刻意展現和美中在安克拉治會談不歡而散的不同。俄方提議雙方另辦一場戰略對話，美國顯然接受。

拜登和川普對俄國的態度大異其趣。拜登不但不討好普亭，還在4月下令驅逐10名俄國外交官，制裁好幾十家俄國企業，「回敬」俄國干預去年的美國總統大選 ，縱容駭客攻擊美國太陽能和風電系統，破壞聯邦政府和企業的電腦網站。

上周，美國再度對俄國企業和船隻動手，處罰俄國在歐洲的天然氣輸送管事業，但刻意放過監督這項事業的德國公司。

拜登說，他可以更嚴厲「回敬」俄國，但點到為止，不想繼續升高緊張對立，但如果俄國「繼續干預我們的民主」，他有責任嚴正以對。