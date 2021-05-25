白俄為何強抓異議記者？ 華郵：考驗拜登

白俄羅斯用軍機強行將飛越上空的瑞安航空迫降，逮捕機上的異議人士普羅塔塞維奇，華盛頓郵報分析，將成為拜登政府的新考驗。(美聯社)

白俄羅斯 強行要求通過其領空的航班轉降抓人，引來「國家恐怖主義、劫機」等罵名，更實質的制裁可能還在後頭。但是白俄的盧卡申科政權為何仍執意如此？其主因可能是被抓的異議人士、普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)任職媒體的巨大影響力；而此事件，勢必將成為拜登 政府的新考驗。

普羅塔塞維奇被捕後，白俄羅斯政府釋出認罪影片，影片中普羅塔塞維奇說，他受到「很好」的待遇，還承認「組織去年明斯克大規模動亂」，將配合當局調查。

曾有過此「電視認罪」經驗的流亡異議人士季哈諾夫斯卡婭(Svetlana Tikhanovskaya)說，這段影像是當局「生理及心理上」脅迫普羅塔塞維奇下所做成。

普羅塔塞維奇是社群 平台Telegram上的頻道Nexta的總編輯，該媒體總部位於波蘭華沙，旨在向白俄羅斯傳遞不受政府控制的消息，如詳細介紹盧卡申科政權的種種不義行為，讓去年白俄總統大選後的抗議，在反對派領導不是流亡就是下獄的背景下，仍能組織運作。

連同姊妹頻道Nexta Live一起，Nexta的訂閱數接近200萬，而白俄羅斯的總人口不到950萬人，是反盧卡申科的重要力量；「POLITICO」報導指出，對從1994年執政迄今的盧卡申科而言，這些境外媒體工作者的威脅，完全不亞於來自歐盟及美國的怨懟及制裁。

「華盛頓郵報」報導，這對在大選前就曾譴責盧卡申科政權的拜登總統而言又是一個考驗；拜登在選前就曾矢言要對盧卡申科採取「有原則的行動」，上任後也延續川普政府的腳步，加大就去年白俄羅斯大選而引發抗爭的制裁，對象包括白俄石化公司及政府官員等。

但是隨著白俄羅斯行為的升級，拜登政府想升級行動卻更加棘手；白俄羅斯與俄羅斯關係極其緊密，歐美對白俄的施壓升級，很可能讓白俄更加往俄國的方向倒去，雙方的軍事、政治整合會更加深化，這對白俄普通民眾而言自然不是好事，也弱化歐美制裁的籌碼。