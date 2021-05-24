墮胎立場掀波 聖母大學師生聯署反對 拜登畢業演說喊卡

墮胎立場意外掀波，拜登將不會依照傳統慣例出席聖母大學畢業典禮作畢業演說。（路透）

基於拜登 支持墮胎 的立場與天主教教義互相衝突，聖母大學(University of Notre Dame)超過4000位學生及校友聯署敦促校方不要邀請拜登出席今年畢業典禮，白宮 也作出回應表示，拜登將不會依照傳統慣例出席聖母大學畢業典禮作畢業演說。

白宮官員先前向「天主教通訊社」(the Catholic News Agency)表示拜登受邀到聖母大學作畢業演說，並且接受榮譽學位，但因為行程衝突不克出席，這將是自柯林頓總統以來，首次總統與副總統皆未在任期第一年做畢業演說，目前尚不清楚副總統賀錦麗是否受邀出席。

聖母大學發言人告訴「天主教通訊社」雖然聖母大學曾有許多總統作為畢業演說的嘉賓，但並不會每次都在總統的第一年任期招待總統，並提到如甘迺迪、詹森、尼克森及川普都未曾在聖母大學做畢業演說。

儘管拜登是虔誠的天主教徒，他卻表示強力支持墮胎權，並且譴責近來幾個州限制墮胎的行動。

前總統歐巴馬先前受邀也因他的墮胎立場遭到審視，但學生和校友在反對拜登的請願信中提到，反對拜登的理由比反對歐巴馬要強烈許多，因為拜登有直接提供聯邦資金給予墮胎運動的目標。

聖母大學的線上請願書寫到：「他拒絕教會關於墮胎、婚姻、性、和性別的教導，並且敵視宗教自由，他擁抱史上最支持墮胎和反對宗教自由的公共政策項目。」他們表示聯邦對墮胎運動及相關組織的資助將導致無數未出生的無辜生命被殺害，並說授予拜登榮譽學位將令聖母大學情況更糟。

白宮官方表示希望拜登未來能出席聖母大學演說，他曾經於2016年與前眾院議長貝納(John Boehner)出席該年的畢業典禮。