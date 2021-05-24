共和黨反對設委員會調查暴動 錢尼再喊：川普包袱該甩了

支持成立兩黨委員會調查國會山莊暴動的共和黨國會眾議員麗茲錢尼，遭到黨內圍剿。(美聯社)

參院共和黨 23日對是否成立獨立委員會調查1月6日國會暴亂的看法，繼續爭論，難達一致；剛被罷黜眾院共和黨團主席的麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則繼續堅持，共和黨唯有甩掉前總統川普 ，才能向前邁進；前麻州聯邦參議員布朗(Scott Brown)投書波士頓環球報(Boston Globe)寫道，川普應當為國會暴亂負責，共和黨才能甩掉包袱，呼籲共和黨員支持成立委員會。

民主黨掌握的眾院上周在35名共和黨議員的支持下，通過成立委員會調查國會暴動的法案，送交參院；但參院少數黨領袖麥康諾(Mitchell McConnell)已表態反對，參院訂本周就此法案辯論。

對成立兩黨委員會調查國會山莊暴動，持保留立場的共和黨參議員布朗特。(Getty Images)

共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)23日接受「福斯周日新聞」訪問時說：「我認為參院共和黨目前決定是否成立委員會，還太早。」

布朗特和麥康諾都認為，現正調查國會暴動的兩個參院委員會已足夠解決與國會安全相關的問題，但也有議員表示，委員會有必要成立並調查川普是否採取行動阻止暴力惡化。

布朗特質疑，妥善訓練國會警察以確保國會安全比較重要，還是釐清白宮內部發生什麼事才是首要之務？

布朗特此言恰逢參院民主黨難以爭取十名共和黨議員支持重大法案遭遇困難之際，參院兩黨各占50席，而大多數法案需要60票才能通過。

2月贊同定罪川普的溫和派緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)表示，她支持成立獨立委員會，且對啟動國會調查有信心。

反對委員會成立的共和黨議員擔心輿論聚焦國會暴力，且可能發現更多川普當時緊急狀況的處置失當，影響明年期中選舉的共和黨選情。

反川大將麗茲錢尼在Axios on HBO於23日播出的專訪中表示，她堅信共和黨必須排除川普才能繼續前進，「我愛這個國家，相信民主、憲法程序及其體制，且從正確角度洞悉情勢。」

另外，曾於川普任內擔任駐紐西蘭大使的布朗20日投書中，呼籲共和黨對抗「致命的」國會暴亂事件，「療癒程序始於籌組獨立且跨黨派的委員會，揭發事件真相」。