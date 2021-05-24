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拜登施政困境 重大法案參院陷協商僵局

記者顏伶如╱綜合報導
拜登期盼落實的重大政策，其中多項都陷入協商僵局。（路透）
拜登期盼落實的重大政策，其中多項都陷入協商僵局。（路透）

拜登總統上個月對國會發表演說時，懇求國會議員加速行動，讓列為優先推動計畫的重大法案盡早通過。然而，華盛頓郵報分析，拜登政府剛上台最初幾個月，快馬加鞭通過1.9兆元疫情紓困法案，以及民主黨籍國會議員力推的多項立法，如今步伐卻變得非常緩慢。

報導指出，白宮對於正在進行中的幾項重要協商寄予厚望，期盼落實意義重大的政策，其中多項法案主要戰場都在參院，不過每一項協商都陷入僵局，難以繼續往前邁進。

白宮方面在23日釋出一些訊息。白宮資深顧問李奇蒙(Cedric Richmond)23日接受有線電視新聞網(CNN)談話節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時說，如果拜登基礎建設法案在與共和黨的協商中受阻，拜登將「改變策略」。

李奇蒙說，拜登希望能夠獲致協議，希望盡早敲定，但拜登不會讓「無作為」變成答案，在有必要的情況下，拜登就會更改策略。此話被視為拜登有所警告之意。

華盛頓郵報指，兩黨國會議員持續在移民議題方面無法取得共識。由於人數可觀的無證移民持續抵達美墨邊境，共和黨方面對於允許無證移民取得合法身分抱持疑慮。擴大投票權方面，在參院僅以些微差距居多數的民主黨，內部則有不同聲音，法案若要在參院過關，除了民主黨參議員一票都不能少之外，還必須有十位共和黨參議員投下贊成票。

民主黨在參院第二把手、伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Richard Durbin)說，移民、槍枝及警政三大領域裡，法案推動目前進度各不相同。他表示：「某些部分令人失望，但也有些部分讓人欣慰。」

報導指出，到目前為止，白宮官員及民主黨高層都讓兩黨協商持續進行，並未插手干預，也就是授權一般國會議員出面，經過磋商敲定移民、槍枝及警政三大領域協議，拜登執政政績未來評價是好是壞，這些項目關係重大。

不過，國會議員還有多少時間可以繼續磋商，目前無法確定，因為接下來國會將面臨各種財政壓力，例如國債上限期限今夏即將屆滿，到時候華府可能出現兩黨陣營為聯邦支出吵成一團的局面。

拜登 民主黨 移民

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