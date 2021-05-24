川普砍預算裁公務員 拜登補回

前總統川普 任內大砍聯邦政府預算 並裁減公務員，致使許多政府機關人力吃緊，目前白宮公布預算，讓各部會局署得以補充職缺，執行聯邦政府功能，從氣候變遷、環保、職場執法，到社會安全如住屋、教育、公衛、退伍軍人醫療等政府單位，目前均在招兵買馬。

「華盛頓郵報」報導，聯邦監獄管理局刻在刊廣告，招募數千職工；被砍預算四年的消費者金融保護局(CFPB)要聘數十名律師；農業部也著手補足數百個科學家職缺；川普時期，該部科學家不是離職，就是被裁員。

司法部正在招聘民權律師；能源部央請能源效率及再生能源資深專家前來任職，那些職缺，川普時代遇缺不補。

前述公職僅是聯邦政府開缺的零頭。白宮4月公布1兆5000億元的初步預算，斥資幾十億元延聘人才，想大刀闊斧執行大政府施政。

川普把聯邦公務員系統妖魔化為不必負責的「深層政府」(deep state)；拜登 競選總統時便矢言要恢復民眾對聯邦公僕的信心；白宮目前提出為數6兆元的施政開支，國會為此激辯，由川普轉變到拜登，還牽涉到說服民眾接受政府扮演較大角色。

川普雖只做一任，卻成功達標，大舉砍削聯邦政府，拜登的願景不得不與現實碰撞。有些項目對拜登施政極為重要，人手不足，政府便無法充分落實其政策，例如執行公平住居及勞動安全法。

川普執政的某些決策，例如把重大經濟研究及土地管理辦公室，遷移到別的部會，目前證實很難扭轉。

國會審計處(GAO)3月公布聯邦施政困難年度列表，目前表列之長前所未有；勞動專家把這種惡化，歸咎於川普行政當局忽視政府太多職務所致；稽查人員發現很多「高風險」領域，容易出現浪費、舞弊、濫權或治理不當所害，範圍始自管理聯邦監獄系統，一路到衛生部領導整合而因應公衛緊急事件都有。