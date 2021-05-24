我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

川普砍預算裁公務員 拜登補回

編譯潘勛／綜合23日電

前總統川普任內大砍聯邦政府預算並裁減公務員，致使許多政府機關人力吃緊，目前白宮公布預算，讓各部會局署得以補充職缺，執行聯邦政府功能，從氣候變遷、環保、職場執法，到社會安全如住屋、教育、公衛、退伍軍人醫療等政府單位，目前均在招兵買馬。

「華盛頓郵報」報導，聯邦監獄管理局刻在刊廣告，招募數千職工；被砍預算四年的消費者金融保護局(CFPB)要聘數十名律師；農業部也著手補足數百個科學家職缺；川普時期，該部科學家不是離職，就是被裁員。

司法部正在招聘民權律師；能源部央請能源效率及再生能源資深專家前來任職，那些職缺，川普時代遇缺不補。

前述公職僅是聯邦政府開缺的零頭。白宮4月公布1兆5000億元的初步預算，斥資幾十億元延聘人才，想大刀闊斧執行大政府施政。

川普把聯邦公務員系統妖魔化為不必負責的「深層政府」(deep state)；拜登競選總統時便矢言要恢復民眾對聯邦公僕的信心；白宮目前提出為數6兆元的施政開支，國會為此激辯，由川普轉變到拜登，還牽涉到說服民眾接受政府扮演較大角色。

川普雖只做一任，卻成功達標，大舉砍削聯邦政府，拜登的願景不得不與現實碰撞。有些項目對拜登施政極為重要，人手不足，政府便無法充分落實其政策，例如執行公平住居及勞動安全法。

川普執政的某些決策，例如把重大經濟研究及土地管理辦公室，遷移到別的部會，目前證實很難扭轉。

國會審計處(GAO)3月公布聯邦施政困難年度列表，目前表列之長前所未有；勞動專家把這種惡化，歸咎於川普行政當局忽視政府太多職務所致；稽查人員發現很多「高風險」領域，容易出現浪費、舞弊、濫權或治理不當所害，範圍始自管理聯邦監獄系統，一路到衛生部領導整合而因應公衛緊急事件都有。

川普 拜登 預算

上一則

威州330萬張大選選票 僅27起疑舞弊

下一則

佛洛伊德案傷痕未癒！治安惡化 警員士氣低落

延伸閱讀

總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」

總統總理分不清？傳拜登誤稱南韓總統文在寅「總理」
北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看

北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看
川普新部落格沒人看 寵物領養網站流量都贏他

川普新部落格沒人看 寵物領養網站流量都贏他
白宮跟口罩說掰掰 而且可以擁抱了

白宮跟口罩說掰掰 而且可以擁抱了

熱門新聞

據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？