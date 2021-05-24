威州330萬張大選選票 僅27起疑舞弊

去年11月總統大選，威斯康辛州選舉官員從330萬張選票中，僅發現27起疑為選舉舞弊的案件，並移交檢察官處理。圖為麥迪臣市選舉人員在重新驗票。(美聯社)

美聯社報導，去年11月總統大選，威斯康辛州選舉官員從330萬張選票中，僅發現27起可能為選舉舞弊的案件，隨後將這些案件移交給當地地區檢察官了解是否可能起訴。

美聯社依威州公開紀錄法取得相關文件，發現這27起疑為選舉舞弊的案件均來自拉克羅斯市(La Crosse)，16人在當地註冊的郵寄地址為快遞公司優比速(UPS)的一間店，而非依法留下居住地址。

法院紀錄顯示，當局尚未對這27人提出控訴；未來疑為選舉舞弊的案例將轉交給檢察官處理。

過去選舉關鍵州經常會被懷疑出現選民不當行為，而威州確認可能為選舉舞弊的案件數量，也遠比前總統川普 的不實指控少許多；最後拜登總統比川普多贏逾2萬600票，成功拿下威州。

川普去年11月敗選後，共和黨 在威州與全國推動改變選舉法，許多共和黨人也鼓吹川普聲稱出現大規模舞弊的情況。

威州共和黨人要求重新計票，估計需耗時數月，選舉委員會已批准發起內部調查；議員表示他們收到數千起選舉違規申訴案件，但根據美聯社取得的紀錄，卻只看到數起經選舉人員確認且依選舉法提告的案件。

根據法院紀錄，在這27起可能為選舉舞弊的案件中，16人登記地址都在一間UPS店；威州法律要求選民需註冊居住地址，選舉人員已寄函通知這些選民，並給他們30天時間登記居住地址，以供未來選舉之用。

至於另外11起案件，有四個親自投票 的選民投下空白票；一人為重罪犯；一人叫兒子交出他的空白選票；三人在兩處投票；一人投下兩張空白票；還有一人被裁定不符合投票資格。

無從得知這些威州選民投給誰，因為選票內容不能公開；威州選民也不用註冊政黨，因此也不清楚他們是共和黨人或民主黨人。

威州選舉委員會發言人表示，等該委員會拿到數據，就會計算重罪犯與跨州投票的票數，預計今年年底會再行公告。