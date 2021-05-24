我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

威州330萬張大選選票 僅27起疑舞弊

編譯郭宣含／綜合23日電
去年11月總統大選，威斯康辛州選舉官員從330萬張選票中，僅發現27起疑為選舉舞弊的案件，並移交檢察官處理。圖為麥迪臣市選舉人員在重新驗票。(美聯社)
去年11月總統大選，威斯康辛州選舉官員從330萬張選票中，僅發現27起疑為選舉舞弊的案件，並移交檢察官處理。圖為麥迪臣市選舉人員在重新驗票。(美聯社)

美聯社報導，去年11月總統大選，威斯康辛州選舉官員從330萬張選票中，僅發現27起可能為選舉舞弊的案件，隨後將這些案件移交給當地地區檢察官了解是否可能起訴。

美聯社依威州公開紀錄法取得相關文件，發現這27起疑為選舉舞弊的案件均來自拉克羅斯市(La Crosse)，16人在當地註冊的郵寄地址為快遞公司優比速(UPS)的一間店，而非依法留下居住地址。

法院紀錄顯示，當局尚未對這27人提出控訴；未來疑為選舉舞弊的案例將轉交給檢察官處理。

過去選舉關鍵州經常會被懷疑出現選民不當行為，而威州確認可能為選舉舞弊的案件數量，也遠比前總統川普的不實指控少許多；最後拜登總統比川普多贏逾2萬600票，成功拿下威州。

川普去年11月敗選後，共和黨在威州與全國推動改變選舉法，許多共和黨人也鼓吹川普聲稱出現大規模舞弊的情況。

威州共和黨人要求重新計票，估計需耗時數月，選舉委員會已批准發起內部調查；議員表示他們收到數千起選舉違規申訴案件，但根據美聯社取得的紀錄，卻只看到數起經選舉人員確認且依選舉法提告的案件。

根據法院紀錄，在這27起可能為選舉舞弊的案件中，16人登記地址都在一間UPS店；威州法律要求選民需註冊居住地址，選舉人員已寄函通知這些選民，並給他們30天時間登記居住地址，以供未來選舉之用。

至於另外11起案件，有四個親自投票的選民投下空白票；一人為重罪犯；一人叫兒子交出他的空白選票；三人在兩處投票；一人投下兩張空白票；還有一人被裁定不符合投票資格。

無從得知這些威州選民投給誰，因為選票內容不能公開；威州選民也不用註冊政黨，因此也不清楚他們是共和黨人或民主黨人。

威州選舉委員會發言人表示，等該委員會拿到數據，就會計算重罪犯與跨州投票的票數，預計今年年底會再行公告。

投票 共和黨 川普

上一則

疫苗奏效 CDC建議：完全接種者 不必再篩檢

下一則

川普砍預算裁公務員 拜登補回

延伸閱讀

亞州驗票陰謀論不停 更多共和黨人籲停止

亞州驗票陰謀論不停 更多共和黨人籲停止
北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看

北韓是否參與外交磋商？布林肯：美國正等著看
川普新部落格沒人看 寵物領養網站流量都贏他

川普新部落格沒人看 寵物領養網站流量都贏他
「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民權聯盟告川普

「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民權聯盟告川普

熱門新聞

據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？