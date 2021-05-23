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台海重現緊張時刻 解密1958年…美幾為台動用核武

編譯潘勛╱綜合22日電

根據仍不算完全解密的美國官方文件指出，1958年中共開始砲擊台灣控制的外島，當時美軍馳援協防台灣，動作之大包括制定計畫，打算用戰術核武攻擊中國，其機率大到甚至準備接受蘇聯有樣學樣，代中共出頭用核武報復，導致數百萬人喪命，也在所不惜。

紐約時報22日報導，1966年對當時軍事對峙做過研究，研究報告被列為機密，篇幅裡有數十頁談到美方可能先動用核武攻擊共產中國；美國政府把研究解密，公布給大眾前，曾先行刪改那些內容。

艾氏爆史料機密 最北打到上海

報導指，但當時美軍高層更願意冒險，以免失去台灣島嶼。 這項研究衍釋當時的參謀長聯席會議主席特溫寧將軍的話指出，特溫寧說，如果對共軍空軍基地進行原子彈轟炸並不能迫使中國失敗，那麼「別無選擇，只能進行深入的核打擊，進入中國，最北打到上海。」

這些機密內容是由前軍事分析家艾斯柏格(Daniel Ellsberg)所公布；艾氏表示，他取閱那份談論當時台海危機的最高機密研究，曾拷貝下來，但當時並未公開，目前強調有這麼回事，是因為現在美、中就台灣再生關係緊張。

雖說美方曾考慮假如危機升高，就用原子彈攻擊中共，外界廣有耳聞，但經刪改的文頁有新的細節，談到軍方將領請求授權，必要時使用原子彈轟擊共軍，態度十分積極。

毛澤東的共軍後來停止砲擊台灣外島，讓蔣介石的中華民國國軍控有那些島嶼，於是1958年危機消散；但60多年來，有關台灣的地位、及美國人是否有意用核武來防衛台灣，不確定性的戰略模糊，至今仍然存在。

學者：動手機率高於外界所知

耶魯大學專精冷戰及中國的史學家文安立(Odd Arne Westad) 為紐時審核這 些解密篇幅後表示，如今公開的被禁文件，不僅對當時歷史上，也對現在，都意義重大；「至少對我而言，它證實美國當時接近動用核武程度，比我以往所想的更大」。他表示，至於當時的決策過程，這批文件所說明的要比我們以前知道的更多。

紐時指，拿1958年與今日台海緊張對比，中國的傳統武力已遠超當年，而且自有核武，文安立認為這些研究適足以提高警覺，瞭解就台灣而升高對峙會有哪些危險；若中國今天入侵台灣，必然對美方高層造成龐大壓力，思考能調動核武到怎樣的地步，這對任何局中人都是極其嚴肅的事。

艾斯柏格描述，1958年台海危機，高層討論動用核武，他認定為「膚淺」、「魯莽」，提出這項先例是為當前台海緊張著想，希望大眾有所思辯；五角大廈內部目前可能已制定應台海變計畫，因應可能因台灣而爆發軍事衝突，包括動用傳統武器顯然不夠時的局面；他認為自1958年到今天的內閣高層不見得就比當時的前輩或是更聰明、深思熟慮。

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