影／中國「祝融號」開上火星 將展開90天探測

「祝融號」火星探測車已駛離著陸平台、到達火星表面，並回望拍下平台所在的地表圖片。(美聯社)

中國 「祝融號」(Zhurong)火星 探測車22日安全駛離著陸平台，到達火星表面，開始90個「火星日」(sol，火星的一個太陽日)的巡視探測；中國成為繼美國 之後，史上第二個實現探測車在火星著陸並成功運作的國家。

中國國家航天局表示，祝融號於北京時間22日10時40分左右安全駛離著陸平台，到達火星表面，該局公布的影像顯示，祝融號沿著一對梯子滑到火星地表。觀看影片請點這

高六呎、重達530磅的祝融號加入美國「堅毅號」(Perseverance)火星探測車的行列，探索這顆紅色星球。

中國去年7月23日在海南發射長征五號遙四運載火箭，載運祝融號火星探測車與「天問一號」(Tianwen-1)探測器升空，此次任務研究火星形貌與地質構造特徵、火星表土特徵、物質組成與水冰分布、火星大氣電離層及氣候與環境特徵、火星物理場與內部結構等。

天問一號2月起繞行火星軌道，15日降落火星南部的烏托邦平原(Utopia Planitia)，以中國神話火神命名的祝融號22日從天問一號著陸平台下降至火星地表。

中國國家航天局探月與航太工程中心深空探測總體部部長耿言(Yan Geng)表示，祝融號已進行自我檢測和環境感測。

祝融號將開始90個「火星日」的巡視探測，並把拍攝到的影像透過天問一號傳回地球，火星日約比地球日長39分鐘。

在天問一號登陸火星前，美國太空總署(NASA)是唯一成功在火星上操作探測器的國家，維京一號(Viking 1)太空船1976年登陸火星，旅居者號(Sojourner)探測車1997年首次在火星地表運作，旅居者號之後還有四輛探測車。

中國自2011年起礙於美國法律被拒於NASA相關計畫之外，NASA局長尼爾森(Bill Nelson)日前在中國發布首張祝融號照片時表達祝賀，聲明表示：「適逢國際科學界在火星探索增加之際，美國與世界期待祝融號的發現將讓人類更加了解這顆紅色星球。」