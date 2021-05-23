億萬富豪=太空人？有錢就能上太空 神聖職業墮凡間

維珍銀河創辦人布蘭森(中)有個太空夢，希望能讓更多人遨遊太空。(路透)

許多人都曾有個「太空 夢」，在美國 民眾的心中，「太空人」更是個超凡、甚至具神聖性的職業；不過隨著私人企業家試圖要讓更多人實現太空夢，在可見的未來會是「有錢就能上太空」，這些人是否配稱「太空人」，正關乎著此職業是否還具神聖性的未來。

貝佐斯(Jeff Bezos)的「藍色起源」(Blue Origin)，布蘭森的「維珍銀河」(Virgin Galactic)、馬斯克(Elon Musk)的SpaceX等，都在致力於發展民用太空事業，讓更多人能遨遊太空，儘管初期可能要價5500萬元。

「大西洋」月刊(The Atlantic)報導，這種商業活動會引發對「太空人」定義的討論，是因為在美國民眾心中，太空人與「凡人」是不同的，是如同「超人」般的神聖性職業；會有此印象的原因，包括早期軍人出身，完美的身體，以及漫長而嚴酷的訓練，還有極高的技術要求等。

因此，當太空人與「億萬富豪」畫上等號時，形同是「太空人」的職業從神聖墮入凡間。

「太空人」的定義出現爭議，至少有近40年的歷史；1980年代登月活動告一段落後，國家航空暨太空總署(NASA )將重點轉向太空梭，從那時起，太空活動就多了兩種職業：任務專家(Mission specialist)和載荷專家(Payload specialist)，主要任務為進行實驗研究，不操作太空器具，須受訓練也較少。

前NASA項目經理雷德威(Alan Ladwig)就透露，一些太空人私底下很排斥這些人被外界視為「太空人」，特別是載荷專家；這些太空人表面上歡迎想「試試看」的政客，私底下卻不滿於成為他們的老師。

現任NASA署長納爾遜(Bill Nelson)就是載荷專家出身，1986年時以聯邦眾議員身分上太空；他一直認為自己是「太空人」。

「上太空」的定義可能也頗為棘手，例如維珍銀河計畫中的太空飛行高度超過50哩，符合NASA對「太空」的定義，但是不符合國際宇航聯合會(International Astronautical Federation)的62哩。

太空人洛佩斯-阿萊格里亞(Michael Lopez-Alegria)說，他一開始也不情願帶企業家阿努什·安薩里(Anousheh Ansari)上太空，儘管後者支付他一筆「不公開」的報酬；但是在太空上的相處，讓他改變主意，「只要你到了太空，你就是太空人」。

雷德威的回答則是：「不管是付25萬元還500萬元，只要某人想付錢上太空，那他也有權給自己任何稱號」。