維珍銀河號成功載人遊太空 明年有望提供商業航班

致力於提供載人太空旅遊的維珍銀河公司，22日在新墨西哥州完成首次載人火箭試飛。(路透)

維珍銀河公司(Virgin Galactic)22日在新墨西哥州 進行首次載人火箭飛行試飛任務的成功，為該公司對一般旅客提供太空 觀光的計畫又向前邁進了一步；根據維珍銀河的資料，這次試飛的VSS航海家號(VSS Unity)，載著兩名飛行員，以三倍的音速，飛行至海拔高度55哩(88.5公里)的高空，然後返回大氣層。

維珍銀河創辦人、英國富豪布蘭森(Richard Branson)表示，這次試飛的成功，讓努力了15年的「太空商業航班」更有實現的可能，如果一切順利，預計明年開始可以正式提供服務。布蘭森在航空器順利落地後說：「今天是人類往太空旅行商業化邁進的一個重要里程碑，」

此外，該公司執行長克格拉澤(Michael Colglazier)說：「這次的試飛相當成功，我們將判讀所有在航海家號蒐集到的資料，以為下兩次的試飛做更好的準備。」維珍銀河表示，下兩次的試飛日期未定，不過其中一次會把創辦人布蘭森「帶上太空」。

這並不是維珍銀河首次飛上太空，2018年團結號曾經升達82.7公里的高空，是維珍銀河第一次進入太空領域；第二次則在去年12月，但因為電磁干擾導致電腦故障，未完成預訂任務即迫降。22日的這一次則是第三次升空，但這次卻是首次以火箭作為載人飛行器的動力來源。

維珍銀河本周的股價 也因為之前宣布將要試飛而上漲，但仍不足以彌補2月以來的跌幅。股市分析家認為，雖然目前看起來都朝著公司的計畫方向前進，對該公司股價有正面幫助。但畢竟確切的商業航班首航尚未確定，可能要再過一段時間才能看到顯著獲利。

維珍銀河也不是唯一一個正在嘗試將太空旅行商業化的民間企業，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)另外創立的藍色起源公司(Blue Origin)，也在今年1月首次發射太空艙，並計畫在阿波羅11號登月的7月20日，進行首次載人飛行任務。