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「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民權聯盟告川普

編譯盧炯燊／綜合21日電
前總統川普曾多次在公開場合以「中國病毒」稱呼新冠病毒，引起人們反感。(美聯社)
前總統川普曾多次在公開場合以「中國病毒」稱呼新冠病毒，引起人們反感。(美聯社)

前總統川普去年多次將新冠病毒(COVID-19)稱為「中國病毒」(China virus)、「武漢病毒」(Wuhan virus)，甚至稱為「Kung flu」(功夫流感)，這些歧視性語言當時引發極大爭議，捍衛華裔美國公民權利的美國華裔民權聯盟(CACRC)已入稟法院控告川普。

網媒TMZ於20日報導，CACRC的訴訟指川普犯有誹謗和精神傷害，要求他為反複使用這些貶損詞彙負責；訴訟指川普在疫情流行期間的行為極端及令人髮指，這些罔顧後果的舉動讓美國華裔精神受到困擾。

CACRC要求川普給每個亞裔美國人及太平洋島民賠償一元，總計2290萬元，他們將用這筆賠償建立一個博物館，展示亞裔及太平洋島民社區的歷史及貢獻。

中國武漢首先發現新冠病毒後，儘管世衛組織正式稱這種病毒為COVID-19，但川普及其支持者仍不斷使用這些貶損名詞。

川普去年在一次記者會上，媒體更發現他其中一張筆記本照片，把新冠病毒中的冠狀(corona)一詞畫掉，以中國人(Chinese)代之，引發爭議。

華裔民權聯盟不滿前總統川普將新冠病毒稱為「中國病毒」，在法院提起訴訟；圖為在此前...
華裔民權聯盟不滿前總統川普將新冠病毒稱為「中國病毒」，在法院提起訴訟；圖為在此前的反仇恨亞裔示威中，華裔民眾高舉「我不是病毒」的標語牌。(路透)

川普顧問：訴訟完全是個笑話

對於這項訴訟，川普的高級顧問米勒(Jason Miller)發出聲明表示，「這是一場愚蠢及白癡(insane and idiotic)的訴訟，根本是似是而非，法庭會被駁回。」他說，「訴訟完全是個笑話」。

新冠疫情流行期間，針對亞裔的暴力事件及歧視行為大幅飆升，情況令人擔憂，不少人認為這與川普的言論有關，挑起了種族仇恨。

舊金山加州大學今年3月發表的一項研究發現，川普在去年3月在一條推文中使用「中國病毒」一詞後，導致推特出現大量反亞裔的主題內容。

川普多次為此辯護，聲稱新冠病毒來自中國，使用這些詞彙是為了準確表達；不過訴訟指出，新冠病毒的起源到現在仍不清楚，川普使用這些用詞時早就知道這一點，也應該意識到他的話語所造成的影響。

訴訟指出，「事實很重要，言語會產生後果……尤其是來自那些有勢力及影響力的人物。(川普)故意重複這些誹謗性言論，以駭人的惡意以達到他自己個人和政治利益，在此過程中嚴重傷害了華裔／亞裔美國人社區。」

川普 美國公民 亞裔

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