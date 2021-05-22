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18歲越裔少女 榮獲全國青年桂冠詩人

記者胡玉立／綜合報導
加州越南裔少女亞歷珊卓·黃榮膺今年「全國青年桂冠詩人」。(主辦方提供)
加州越南裔少女亞歷珊卓·黃榮膺今年「全國青年桂冠詩人」。(主辦方提供)

「全國青年桂冠詩人」(National Youth Poet Laureate)今年新任得主出爐，由年僅18歲、來自加州沙加緬度的美國第二代越裔少女亞歷珊卓．黃(Alexandra Huynh)雀屏中選。

亞歷珊卓·黃今年高中畢業，將進入史丹福大學；她20日在家中受訪時表示，自己視「寫詩」為表達自我和實現社會正義的途徑之一；「我在自己的腦海裡花很多時間，所以，詩對我來說是一種生存機制。」

亞歷珊卓．黃是從四位地區決賽入圍者中脫穎而出；「全國青年詩人桂冠獎」主辦單位於2017年首度成立此獎項的文藝發展組織「城市之詞」（Urban Word）和甘迺迪中心(Kennedy Center)20日以線上典禮方式，將「全國青年桂冠詩人」頭銜頒給亞歷珊卓‧黃；她未來一年將在全國各地舉辦工作坊、與學生會面，傳遞自身經歷。

亞歷珊卓．黃表示，首位「全國青年桂冠詩人」、今年1月在拜登總統就職典禮上朗讀詩句的22歲非裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)對她深具啟發意義，「她的軌跡改變了我看待詩人的可能，激勵我放大自己的夢想。」

高爾曼不但成為「時尚」(Vogue)雜誌封面人物，並在今年足球超級盃上朗讀。

亞歷珊卓．黃表示，她七歲就開始寫歌詞，高中時期在當地一場詩歌大賽中朗讀詩句的經驗，讓她更加體會到文字的力量；她希望最終能出版自己的作品，並將其譯成越南語。

亞歷珊卓．黃說：「越南語本身就是一種很有詩意的語言。在越南文化中，每天都在朗誦詩歌。它們是流行文化的出處。對我來說，詩讓我的人生從不曾感覺到背離本性。」

亞歷珊卓．黃進大學讀的不是文學，而是工程學；她希望在史丹福大學可以挑戰自己，以前所未有的方式思考，並且提出「跨學科」的構想。

越南 史丹福大學 拜登

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