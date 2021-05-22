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首個單詞除爸媽外…兒會說「祖母」 哈利難過黛妃已逝

記者胡玉立／綜合報導
哈利王子稱兒子亞契會說的第一個詞是「祖母」，但黛妃永遠看不見這一幕，令他難過。圖為 2019年9月哈利全家合影。(路透)
哈利王子稱兒子亞契會說的第一個詞是「祖母」，但黛妃永遠看不見這一幕，令他難過。圖為 2019年9月哈利全家合影。(路透)

哈利王子與主持人歐普拉推出的全新對談紀錄片「看不見的我」中，哈利分享了兒子亞契(Archie)盪鞦韆的畫面，同時透露，亞契會說的第一個單詞除了爸媽之外，就是「祖母」(Grandma)這個字；而一想到母親黛安娜王妃永遠也見不到孫子，就讓他「非常難過」。

在與歐普拉合作的新心理健康系列紀錄片中，哈利表示，「我在亞契的嬰兒房裡放了一張她(黛妃)的照片。除了『媽媽』、『爸爸』之外，他會說的第一句話就是『祖母』。這是最甜蜜的事，但也讓我非常難過，因為她應該在這裡才對。」

影片中出現的亞契盪鞦韆畫面，據信是在加州聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara)海邊社區蒙特西度(Montecito)哈利與梅根所住的價值1400萬元大宅第拍攝；畫面中，小孩的臉背對鏡頭，有另一個人陪著孩子一起盪鞦韆，據信那人就是哈利。

紀錄片中還有哈利與梅根(Meghan Markle)夫婦首度接受歐普拉爆炸性訪問，當時以黑白影像呈現的彩色畫面，顯示亞契與39歲的梅根沿著海灘奔跑。

哈利和梅根這對夫婦曾在3月首次接受歐普拉訪問時提到，亞契很愛說話，最愛的新單字詞是「水合物」(hydrate)；而在那次訪談前一個禮拜，哈利曾在哥倫比亞廣播公司(CBS)頻道「詹姆士駕到」(The Late Late Show with James Corden)節目中透露，亞契第一個會說單詞，竟然是「鱷魚」(crocodile)。

哈利王子紀錄片21日公開上映；他譴責英國王室對他和妻子梅根「完全忽視」。(路透)
哈利王子紀錄片21日公開上映；他譴責英國王室對他和妻子梅根「完全忽視」。(路透)

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