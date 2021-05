紀錄片「看不見的我」 哈利王子自爆喪母後 曾酗酒吸毒

哈利紀錄片「看不見的我」談及個人生活和他承受的創傷、接受的心理治療經驗。(路透)

英國哈利 王子(Prince Harry)與美國訪談界天后歐普拉 (Oprah Winfrey)的全新對談紀錄片21日公開上映;哈利譴責英國王室對他和妻子梅根 「完全忽視」,透露自己在母親黛安娜王妃過世數年後,曾酗酒吸毒尋求慰藉,並進一步揭露他與父親查理王子(Prince Charles)之間根深柢固的問題。

來源:YouTube

由哈利與歐普拉共同製作、AppleTV+播映的系列紀錄片「看不見的我」(The Me You Can't See),企圖探究哈利的個人生活,包括在母親黛安娜王妃去世後,他承受的創傷、接受的心理治療經驗及近期的王室爭執。

哈利王子(右)紀錄片21日公開,他透露在母親黛安娜王妃過世數年後,曾酗酒吸毒尋求慰藉。圖為哈利於1995年與母親黛妃合影。(路透)

哈利表示,他希望透過自己公開站出來發聲,減少社會對心理健康議題的「污名化」。

現年36歲的哈利談到自己和妻子梅根(Meghan Markle)面臨媒體緊迫盯人對待,曾試圖求助家人說:「我感到全然無助。我以為我的家人會提供協助,但是每一次詢問、請求、警告,不管是什麼,得到的只是完全的沉默或完全被忽視。」

哈利上次接受歐普拉專訪是今年3月,當時梅根也受訪;這對夫妻去年3月脫離英國王室資深成員身分、移居洛杉磯。

在專訪中,兩人指控英國王室種族歧視,梅根還談到皇室生活和媒體壓力如何讓她一度想自殺,震驚全球;而對哈利來說,那正是他母親命運的清楚重現。

「相機的咔嗒聲和閃光令我血脈賁張,非常生氣。這讓我想起媽媽的遭遇和我小時候的經歷。」哈利在新紀錄片中告訴歐普拉說,「我為她身上發生的一切感到非常生氣,而且根本沒有正義可言…追趕她穿過那條隧道的同一批人,拍下了她如何在那輛汽車後座死去。」黛安娜王妃1997年死於巴黎車禍時,哈利年僅12歲。

哈利表示,母親死後,父親查理王子告訴他,必須習慣媒體關注和成為王室機構一部分。

「那沒道理。只因為你受了苦,不代表你的孩子也必須受苦。」哈利在紀錄片中說,「不就是該打破這種循環嗎?不就是要確保歷史不會重演嗎?」

哈利表示,即便是今年稍早他返回倫敦參加祖父菲立普親王的葬禮,也讓他感到緊張和焦慮。

在這一系列由五部分組成的紀錄片,提到哈利正接受一種簡稱為EMDR的「眼動減敏與歷程更新療法」(Eye Movement Desensitization and Reprocessing),以治療他對媒體憤怒和母親死亡引起的焦慮。

哈利表示,大約在四年前他梅根鼓勵下,首次與治療師會面;因為他們曾吵了一架,讓梅根意識到,哈利的憤怒似乎放錯地方。

紀錄片中,哈利告訴歐普拉,他成年後,有時會過量飲酒和吸毒,「我喝酒、吸毒,試著做一些讓我感覺不太像我的事;不是因為我喜歡,而是我想掩蓋某些東西。」

英國「每日郵報」(Daily Mail)21日另援引哈利的說法,談到哈利夫婦去年3月公開宣布辭去王室職位前,王室試圖干預。

哈利說:「當我為家人做出這個決定時,我仍被告知,『你不能這麼做。』我想的是,『到底情況必須變多糟,我才可以這樣做?她(梅根)要結束自己的生命。事情不必非得變成那樣。」