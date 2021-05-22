紀錄片「看不見的我」 哈利王子自爆喪母後 曾酗酒吸毒

哈利紀錄片「看不見的我」談及個人生活和他承受的創傷、接受的心理治療經驗。(路透)

英國哈利 王子(Prince Harry)與美國訪談界天后歐普拉 (Oprah Winfrey)的全新對談紀錄片21日公開上映；哈利譴責英國王室對他和妻子梅根 「完全忽視」，透露自己在母親黛安娜王妃過世數年後，曾酗酒吸毒尋求慰藉，並進一步揭露他與父親查理王子(Prince Charles)之間根深柢固的問題。

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由哈利與歐普拉共同製作、AppleTV＋播映的系列紀錄片「看不見的我」(The Me You Can't See)，企圖探究哈利的個人生活，包括在母親黛安娜王妃去世後，他承受的創傷、接受的心理治療經驗及近期的王室爭執。

哈利王子(右)紀錄片21日公開，他透露在母親黛安娜王妃過世數年後，曾酗酒吸毒尋求慰藉。圖為哈利於1995年與母親黛妃合影。(路透)

哈利表示，他希望透過自己公開站出來發聲，減少社會對心理健康議題的「污名化」。

現年36歲的哈利談到自己和妻子梅根(Meghan Markle)面臨媒體緊迫盯人對待，曾試圖求助家人說：「我感到全然無助。我以為我的家人會提供協助，但是每一次詢問、請求、警告，不管是什麼，得到的只是完全的沉默或完全被忽視。」

哈利上次接受歐普拉專訪是今年3月，當時梅根也受訪；這對夫妻去年3月脫離英國王室資深成員身分、移居洛杉磯。

在專訪中，兩人指控英國王室種族歧視，梅根還談到皇室生活和媒體壓力如何讓她一度想自殺，震驚全球；而對哈利來說，那正是他母親命運的清楚重現。

「相機的咔嗒聲和閃光令我血脈賁張，非常生氣。這讓我想起媽媽的遭遇和我小時候的經歷。」哈利在新紀錄片中告訴歐普拉說，「我為她身上發生的一切感到非常生氣，而且根本沒有正義可言…追趕她穿過那條隧道的同一批人，拍下了她如何在那輛汽車後座死去。」黛安娜王妃1997年死於巴黎車禍時，哈利年僅12歲。

哈利表示，母親死後，父親查理王子告訴他，必須習慣媒體關注和成為王室機構一部分。

「那沒道理。只因為你受了苦，不代表你的孩子也必須受苦。」哈利在紀錄片中說，「不就是該打破這種循環嗎？不就是要確保歷史不會重演嗎？」

哈利表示，即便是今年稍早他返回倫敦參加祖父菲立普親王的葬禮，也讓他感到緊張和焦慮。

在這一系列由五部分組成的紀錄片，提到哈利正接受一種簡稱為EMDR的「眼動減敏與歷程更新療法」(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)，以治療他對媒體憤怒和母親死亡引起的焦慮。

哈利表示，大約在四年前他梅根鼓勵下，首次與治療師會面；因為他們曾吵了一架，讓梅根意識到，哈利的憤怒似乎放錯地方。

紀錄片中，哈利告訴歐普拉，他成年後，有時會過量飲酒和吸毒，「我喝酒、吸毒，試著做一些讓我感覺不太像我的事；不是因為我喜歡，而是我想掩蓋某些東西。」

英國「每日郵報」(Daily Mail)21日另援引哈利的說法，談到哈利夫婦去年3月公開宣布辭去王室職位前，王室試圖干預。

哈利說：「當我為家人做出這個決定時，我仍被告知，『你不能這麼做。』我想的是，『到底情況必須變多糟，我才可以這樣做？她(梅根)要結束自己的生命。事情不必非得變成那樣。」