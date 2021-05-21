聯手抗中？設北韓特使？拜登會文在寅…各有盤算

南韓總統文在寅20日前往美國國會。(Getty Images)

拜登總統與南韓總統文在寅 21日在白宮會談，除了在疫苗和半導體的合作，雙方各有對方不願妥協的盤算；美國 盼在聯合聲明上強化對抗中國措辭，但南韓不願激怒中國；南韓樂觀看待美國的北韓 政策，希望美國提名一位處理北韓事務特使，協助重啟朝鮮半島非核對話，但華府態度並不積極。

一名美國資深官員在事前的電話簡報會表示，美韓雙邊會談將觸及區域安全、經濟合作及北韓政策；這次的美韓聯合聲明，應不會如美日領導人聯合聲明，表明關注台海和平穩定。

文在寅19日下午抵美，展開五天的訪問行程；他20日走訪阿靈頓國家公墓，並前往國會拜訪聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等國會議員，討論美韓聯盟、北韓、疫情大流行與雙邊經濟夥伴關係。

南韓總統文在寅20日拜會聯邦眾院議長波洛西等國會議員。(美聯社)

韓聯社報導，文在寅在國會表示，已經持續了70年的韓美聯盟將成為典範，他將支持美國對北韓政策；文在寅也強調恢復與平壤對話的重要性，呼籲美國國會持續支持朝鮮半島的和平穩定。

此外，文在寅說，南韓將支持與美國的供應鏈合作，呼籲美國國會支持增加專業技術工人的簽證數量。

英國金融時報報導，白宮不期待文在寅會和日本首相菅義偉一樣，在聯合聲明中明確提及關注台海安全；美方仍在努力添加強硬對中措辭，這是美國「聯合盟友應對中國」戰略的一部分，但文在寅不願加入可能引發北京方面強烈反應的措辭。

金融時報報導，聯合聲明中可能會出現「南韓同意與四方安全對話(Quad)一起合作」的敘述，首爾希望藉此避免激怒中國。

Quad由美國、日本、澳洲和印度組成，在印度提高對中警戒後，這項對話被視為美國在印太地區與中國競爭的基礎。

路透報導，文在寅期待這場與拜登峰會上，推動與北韓往來的政策遺緒，但華府試圖淡化「迅速推動此事」的期待。

金融時報報導，文在寅希望從拜登口中獲得美國處理北韓核子威脅的保證，南韓一直遊說拜登政府鬆綁對平壤的國際制裁，讓北韓領導人金正恩重回談判桌；美國政府願恢復與北韓的外交接觸，但在看到金正恩對非核採取動作前不會鬆綁制裁。

金融時報報導，首爾也期待拜登任命一位北韓事務特使，不過白宮內部對人選意見分歧，不可能在此次峰會舉行時同時公布人選。