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德州禁地方機關強迫戴口罩 佛奇：美國人誤讀新指引

編譯潘勛、陳韻涵／綜合報導
「能看到臉孔太好了」德州民眾聚會多已不戴口罩。(Getty Images)
「能看到臉孔太好了」德州民眾聚會多已不戴口罩。(Getty Images)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)18日簽署行政命令，宣布德州大部分官方機構不得再要求任何人戴口罩，違者可罰1000元，21日起生效；聯邦疾病防治中心(CDC)甫宣布新指南，鼓勵新冠疫苗接種完成者免戴口罩，防疫限制本就寬鬆的德州立即打蛇隨棍上。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)19日受訪時表示，民眾錯誤解讀CDC新指南，並非所有人都可以不戴口罩；另方面，汽車工廠及工會19日也要求勞工上班時續戴口罩防疫，以防萬一。

紐約時報報導，德州州長有令，郡級、市級公衛單位及地方政府不得再要求人們戴口罩，惟州擁有或營運的醫院、州資助的養老院、監獄等刑事司法機構得豁免；學校得維持當前口罩政策到6月4日，即德州某些學區本學期結束日，之後便不得再強迫任何人戴口罩。

紐時統計，德州僅三分之一州民完全接種疫苗者，比全國平均37%還低，官方尚未授權12歲以下兒童接種疫苗；德州平均確診及病歿有減緩趨勢，但相比他州仍高。

艾伯特3月10日便廢止全州口罩強制令及聚會人數限制，因此CDC的新建議，德州聽來要比其他州泰然自若得多；其他州官員及企業老闆還在費勁琢磨，怎樣才能讓州民及顧客置身於安全環境。

CDC日前宣布新指引後，不少州的Target、CVS及百思買(Best Buy)等連鎖店也對疫苗接種完成的民眾放寬口罩要求。

「我認為人們誤解(CDC新指南)，以為這是對所有人移除口罩令，並不是」；佛奇 19日接受Axios訪問時說：「新指南是要確保已接種疫苗者無論在戶外或室內，可感到安全。」

佛奇表示，若人們不懂新指南，並不是誤解對象的「錯」，但更多情況是人們「讀太快或聽一半」，部分公眾人物錯誤地假設「不再需要戴口罩」；佛奇說：「這並非CDC所言，他們是說，若已完全接種疫苗可感到安全，不會在戶外或室內被感染，並沒有說未接種疫苗者可以捨棄口罩。」

聯合汽車工人工會(UAW)、福特(Ford)、通用(GM)和Stellantis表示，勞工在工作崗位仍須戴口罩，直到職業安全與健康管理局(OSHA)因應CDC近期政策改變而發布新冠職場標準新指南。

車廠業者及工會19日表示，「我們知道戴口罩可能不舒服，但我們請各位配合 」，並鼓勵員工接種疫苗；各州車廠表示，將遵守各州政府的規範。

德州州長艾伯特18日宣布德州大部分官方機構21日起不得再要求任何人戴口罩，違者可...
德州州長艾伯特18日宣布德州大部分官方機構21日起不得再要求任何人戴口罩，違者可罰1000元。(路透)
「能看到臉孔太好了」德州民眾聚會多已不戴口罩。(Getty Images)
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