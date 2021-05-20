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全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

編譯林育正／綜合19日電
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。

世界衛生組織(WHO)3月公布報告指出，新冠病毒「極為不可能」來自實驗室外洩，但此結論飽受抨擊，醫界要求更全面的調查；18位科學家上周在「科學」(Science)期刊投書表示：「病毒來自實驗室意外與人畜傳染的可能性尚未被排除。」

CDC網站目前表示新冠病毒的起源未知，「我們已知病毒源自於動物，可能為蝙蝠」；不過外界持續有聲浪呼籲調查新冠病毒是否源自中國武漢或實驗室。

瓦倫斯基在參院撥款委員會作證時，共和黨籍參議員甘迺迪(John Kennedy)問到病毒的起源，她回答：「我不認為我已看過足夠的資料，來對此做出評論。」

被追問可能的源頭，她說：「就我們所知，多數感染人類的冠狀病毒來自動物，例如嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒(SARS)與中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)。」

甘迺迪再提問：「還有其他可能性嗎？」瓦倫斯基則說：「來自實驗室也是一種可能。」不過上一任CDC主任芮斐德(Robert Redfield)曾表示，他相信新冠病毒源自武漢的實驗室。

此外，CDC於18日發布的資料指出，目前全美已有60%的18歲以上成人已接種第一劑疫苗；拜登總統的目標為，在7月4日國慶日前，接種至少一劑的成人達70%。至少接種一劑的民眾，已占全國人口的48%，完整接種人口占38%。

目前在佛蒙特、夏威夷、麻州、新罕布夏、康乃狄克、緬因和新澤西等七個州，至少接種一劑的民眾更已超過70%。聯邦資料也顯示，上周全國每日約注射180萬劑疫苗，較4月13日單日340萬劑下降。

瓦倫斯基也表示，近期開放接種的12至15歲青少年中，在過去一周已有60萬人接種。

CDC也指出，截至18日的七天平均確診案例為3萬1200人，較一個月前一天曾超過7萬1000例的狀況下降；過去一周在全美40個州，確診病例下降至少5%。每日染疫死亡人數的七日平均，則是614人。

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