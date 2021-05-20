德州最嚴墮胎法「測到心跳禁墮胎」 民眾可告違法診所

德州反對墮胎的民眾3月集會提出訴求，德州州長艾伯特19日簽署美國至今最嚴格的墮胎法案，規定當胎兒心跳可被偵測出後即禁止墮胎。(美聯社)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)19日簽署美國至今最嚴格的墮胎 法案，規定當胎兒心跳可被偵測出後即禁止墮胎，且所有民眾可以控告執行或協助墮胎手術的醫療單位；儘管聯邦政府 禁止各州執行類似法律，但該法案預計在今年9月上路。

德州州長艾伯特19日簽署美國至今最嚴格的墮胎法案，規定當胎兒心跳可被偵測出後即禁止墮胎，且所有民眾可以控告執行或協助墮胎手術的醫療單位。(路透)

一般懷孕之後最快可在六周偵測到胎兒心跳，該法案規定墮胎手術只能在胎兒心跳被偵測到之前實施，不過不包含任何緊急醫療需求、需即時終止妊娠的情況。

目前德州的墮胎禁令是限制懷孕20周後不可進行墮胎，同樣也保障有緊急醫療需求、或胎兒出現嚴重異常時必須引產的狀況；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，高達九成以上的墮胎都是在懷孕13周時進行。

艾伯特在簽署該法案時表示：「任何一名尚未出世、擁有心跳的孩子，他們的生命將得到保障，不再被墮胎手術任意地破壞。」

隨著最高法院本周同意受理密西西比州禁止懷孕15周後墮胎的法律，墮胎維權人士擔心，一旦最高法院大法官做出有利於該州的裁决，可能會讓更多州訂立更嚴格的限制，包括所謂的心跳法案。

目前國內約十幾個州有禁墮胎法，與其他州禁墮胎法的不同在於，德州法令禁止州政府官員執行該法案，但開放任何民眾、甚至德州以外的居民控告執行墮胎手術的醫生，以及任何協助墮胎過程的人，希望能藉此規避聯邦政府的規定；被告最高可處1萬元罰金。

支持墮胎的維權人士批評，此舉將開放反墮胎者湧入法院，或對醫生、患者及其他醫護人員做出威脅和騷擾；此外，協助家暴受害者的輔導員、將墮胎者載往醫院的親友、或任何協助支付墮胎費用的家長，都可能成為被告。

在州長正式簽署法案前，許多支持墮胎的維權團體就表示他們將抗爭到底，提倡墮胎權的計畫生育行動基金會(Planned Parenthood Action Fund)主席強生(Alexis McGill Johnson)說：「我們的目標很明確，那就是為我們生育的權利奮戰，直到我們擁有墮胎的權利。這項法案並非社會進步的先鋒，而是象徵殘忍的極端主義。」

德州州長艾伯特19日簽署美國至今最嚴厲的禁止墮胎法案，規定當胎兒心跳可被偵測出後即禁止墮胎，且所有民眾可以控告執行或協助墮胎手術的醫療單位。圖為一名反對墮胎的婦女，在一家墮胎診所前，向排成一列的義工下跪。(Getty Images) 德州州長艾伯特19日簽署美國至今最嚴厲的禁止墮胎法案，規定當胎兒心跳可被偵測出後即禁止墮胎，且所有民眾可以控告執行或協助墮胎手術的醫療單位。圖為醫生為孕婦作產檢。(Getty Images)