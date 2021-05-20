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國務院推翻舊規 同性家庭子女 海外出生可獲美籍

記者顏伶如／綜合報導
同性伴侶艾莉森‧布里克斯特(右二)及史特芬妮亞‧薩卡瑞(左)的兒子盧卡斯(右)獲得承認為美國人。(取自推特)
同性伴侶艾莉森‧布里克斯特(右二)及史特芬妮亞‧薩卡瑞(左)的兒子盧卡斯(右)獲得承認為美國人。(取自推特)

國務院宣布，同意讓同性婚姻家長在海外生下兒女擁有美國籍，家長當中至少一人必須為美國人，不論兒女與這名美國人家長是否有血緣上的關係；國務院這項規定改變，讓同性婚姻伴侶獲得勝利。

根據國務院新規，同為美國籍的同性婚姻家長或跨國婚姻同性家長，透過人工授孕技術在海外生下的兒女，例如代理孕母或精子捐贈而出生的孩子，可以透過美國家長取得美國籍。

根據舊版規定，同性婚姻伴侶在海外出生的孩子，國籍問題經常出現波折，面臨層層法律挑戰；同性伴侶艾莉森‧布里克斯特(Allison Blixt)及史特芬妮亞‧薩卡瑞(Stefania Zaccari)便是一例。

美國籍的布里克斯特與義大利籍的薩卡瑞由於兒子盧卡斯(Lucas)入籍問題，將國務院告上法院；盧卡斯是由薩卡瑞懷胎後生下，申請美國籍被拒。盧卡斯的弟弟是由布里克斯特懷胎生下，一出生就擁有美國籍。

布里克斯特18日透過同性家庭權益倡議團體「移民平等」(Immigration Equality)發表聲明說，爭取讓家庭受到政府承認的奮戰終於結束，可以鬆一口氣，並且滿懷感激。她說：「盧卡斯讓我升格人母，他終於可以被視為我的兒子，並且獲得承認為美國人，就像他弟弟一樣。」

國務院發表聲明指出，無法估計這項新規將影想多少同性婚姻家庭。國務院的舊版規定是根據1950年代移民法，規定出生於海外的兒女必須與美國家長擁有血緣關係(biological connection)，才能在出生時取得美國籍。

由於同性婚姻伴侶較常透過人工授孕技術生兒育女，舊版規定要求血緣關係，形成兒女取得美國籍的障礙，也因此引發多宗告國務院的訴訟案。

其中一起同樣都有美國籍的男性同婚家長，但他們的女兒是在海外透過代理孕母出生，精子來自當年在英國由美國母親所生的父親，結果因此失去出生公民權資格。

美國 國務院 移民

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