12至15歲青少年打疫苗需家長同意？各州規定不一

猶他州部分民眾為了上學戴不戴口罩起爭議，青少年開始打疫苗，但是否需經家長同意，各州規定不一。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准12至15歲青少年可以接種輝瑞疫苗後，隨即衍生這些未成年人群是否可在未經家長同意下，自行決定接種的爭議。而且各州的規定不同，也為接種工作帶來麻煩。

例如南卡羅來納州 的16歲少年可以毋須父母同意下接種，紐約州 則必須是17歲，俄勒岡州只要15歲即可。這種情況令不少提供疫苗接種的家庭醫生及藥局都感到為難，要研究如何在家長不同意下，給青少年接種。

現在年輕人占新冠確診的比率愈來愈大，根據美國兒科學會數據，在上周報告的病例中，青少年佔了24%。因此政府衛生官員認為，讓青少年接種疫苗，是全面重新開放學校、重啟經濟的關鍵。

醫護人員表示，在醫療保健方面，孩子通常會遵循父母的意願。有些家庭醫師說，往常的流感疫苗 ，多數是父母希望子女接種，但孩子反抗。不過現在的新冠疫苗則可能是個相反。

由於新冠疫苗是全新的東西，因此讓一些家長感到緊張，某些人對是否接種猶豫不決，甚至反對，結果與希望接種的孩子發生矛盾。主要是孩子們會看到接種後會有很大的好處，例如可以自由參加學校運動會乃至夏令營、音樂會等，加上朋輩互相影響，也加強了接種的動力。有些青少年甚至在社交媒體抱怨，指遭父母阻止接種。

青少年享有自行決定接受醫療及服務的權利，長期以來是一個熱門話題。有些州允許未成年人可自行同意接受醫療服務；有些州則由醫生做決定，只是他們認為這些青少年有能力即可；而最常見的是，允許獨立生活的未成年人自行決定。

現在有幾個州正在辯論立法，降低與疫苗相關的醫療同意年齡。華盛頓特區早於去年12月立法，允許11歲及以上的兒童，毋須父母同意也可接種疫苗。

醫師及疫苗倡導者都認為，讓青少年與父母或監護人就相關問題達成共識，才是一個最理想的做法。