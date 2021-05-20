檢方拒提強姦控罪 堪州女大生成美首位「自組大陪審團提告」

堪薩斯州大學生麥迪遜·史密斯三年前遭同學強暴，但檢察官以她未在對方強暴時「說不」，堅拒提控；史密斯尋求公民連署並自行召集大陪審團。(取自推特)

堪薩斯州 大學生麥迪遜·史密斯(Madison Smith)三年來的際遇極艱難且罕見：三年前，她在大學宿舍遭同學強暴，但當地檢察官以她未在對方強暴時「說不」，堅拒提控； 史密斯為替自己伸張正義，她援引1887年堪州法律，尋求公民連署並自行召集大陪審團；她的案子18日甫經法官確定於9月重審，她也成為檢方拒告性犯罪、自行召集公民大陪審團的第一人。

現年22歲的史密斯在法庭聽證紀錄中表示，2018年2月她在伯大尼學院(Bethany College)宿舍洗衣時，遇到同校朋友史托森伯格(Jared Stolzenburg)，兩人去宿舍房間聊天親吻並同意進行性行為，但對方立即開始掌摑她的臉、並勒住她的喉嚨，她雖試圖扯開他的手，但對方持續勒住她並繼續性交，她「無法說話，甚至連呼吸都沒有辦法，根本沒辦法說『不』。」

以為自己會被勒死的史密斯，在遭襲擊事件次日，告訴父母自己遭到強暴；她父母報警並帶她去醫院驗傷。然而，麥克弗森郡(McPherson County)檢察官本尼菲爾(Gregory Benefiel)在與史密斯交談後，認定她沒有在性交過程中「說不」，指從法律角度來看，即屬自願性行為，此案並非強暴，只是不成熟的性行為，堅持不願對史托森伯格提控。

為此，史密斯在給法庭聲明寫道：「我以為在法律上應為受害者而戰的那個人，把我推到一邊，拖延時間，想等我自己放棄。這本是辯方律師常用的策略，現在卻是檢方這麼做。而我永遠不會放棄。」

在法律顧問建議下，史密斯一家人明白他們有權在檢方拒絕提告情況下，援引1887年堪薩斯州法律，繞過不願提告的檢察官，以公民身分召集大陪審團自行提告；不過，史密斯需獲得329名選民簽名，亦即上屆州長選舉中全郡投票 總數的2％外加100人，並需經法院批准。

為此，史密斯全家去年5月在社區停車場搭起帳蓬，呼籲路人在說明史密斯遭強暴事實的請願書上簽名，支持她召集大陪審團；史密斯說，「雖然必須一遍遍地向陌生人講述我的故事，非常困難，但我知道它可以成就另一件事。我花了一段時間才找到自己的聲音，我要使用它。」

在史密斯尋求公民連署之際，原本拒絕任何提控的檢察官本尼菲爾改對史托森伯格提出加重攻擊罪，但仍拒絕提出性侵 指控。去年8月此案宣判，史托森伯格認罪並獲兩年緩刑。史密斯認為懲罰不足，她說：「本尼菲爾是此案過程中唯一告訴我，那不是強姦的人，我不容許他將我倖存這件事貶到最低。」

由三名法官組成的小組18日批准安排大陪審團，陪審團訂9月29日成立。

史密斯一路以來都沒有被此事擊倒，她5月畢業取得生物學學士學位，訂6月結婚，並計畫攻讀護理碩士。她說，「我沒有讓這件事以負面方式來定義我，我讓它推動我成為我想成為的人。」