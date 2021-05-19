感覺痛不痛 男女大不同 研究：應與免疫系統有關

最新研究顯示，女性經歷慢性疼痛的機率比男性高，甚至罹患與慢性疼痛相關疾病的機率也比男性高，例如偏頭痛、類風溼性關節炎等；華盛頓郵報 報導，大多數臨床實驗結果表明，女性對於疼痛比男性更敏感。

根據報導，很多實驗為比較男女對疼痛感受程度的差異，要求受試者將手浸入冰水、赤手拿滾燙物，或是暴露在有腐蝕性的化學物質中，觀察是否因性別差異致使對疼痛的感受程度不一；而大多數的受試女性反映出疼痛的時間比男性早，對疼痛的描述也比男性嚴重。

早期的研究將這種男女對疼痛反應不一的結果，歸因於睪固酮的作用，認為睪固酮可以降低對疼痛的感覺；此外，接受性別重置手術的男跨女者，也因為接受雌激素及抗雄激素，導致體內睪固酮降低，進而導致其對於疼痛的敏感程度上升。

不過近來的研究則認為，男女在疼痛感覺上的差異，應該與免疫系統有關。

報導說，對於疼痛感受的差異原因，除了在生物學上的解釋以外，與人類文化也密切相關；在社會學上，一般人本就期待男性表現出陽剛的一面，因此男性或許也感受到疼痛，但因社會文化的制約，使他們更傾向忍著不說。

就宗教學的角度分析，西方文化數世紀以來受聖經影響極深，認為女性之所以要承受痛苦，都是源自於伊甸園中夏娃偷嘗禁果的原罪，也因此中世紀時任何試圖使女性減緩生產時的痛苦，都被冠上巫術的標籤。

從醫學的角度探討，處理疼痛感受最主要的方式，還是要從「整體身體機制」去找原因；因為身體的一個地方表現出疼痛，不見得代表只有這部分需要治療，可能是某種更大的疾病的現象；因此不論男女，出現疼痛時，都要避免見樹不見林的治療方法，才能真正痊癒、擺脫疼痛的困擾。