最新研究：地中海飲食 減少阿茲海默症風險

地中海飲食是以蔬菜為基礎的飲食型態，油脂採用未精製的初榨橄欖油。(Getty Images)

美國神經醫學學會(AAN)醫學雜誌「神經醫學」(Neurology)本周刊登的的一篇研究報告指出，地中海型飲食可以有效降低阿茲海默症 的風險，並且可以有效「淨化」大腦，幫助降低陶蛋白(Tau Protein)與類澱粉樣蛋白(amyloid)這兩種會導致阿茲海默症的蛋白質。

多吃魚、蔬果、橄欖油、少吃奶製品及紅肉

「地中海飲食」係指多吃魚、蔬果、橄欖油，並少食奶製品及紅肉的一種飲食型態，主要流行於西班牙、義大利南部及希臘等環地中海國家；這種飲食型態最受專家推崇的一點，就是其脂肪來源是「橄欖油」。

橄欖油中含有大量不飽和脂肪酸，可以降低心血管疾病發生的機率；此外，橄欖油中的抗氧化物，可以降低低密度蛋白質膽固醇，有抗發炎及抗高血壓 的作用。

研究人員表示，共招募了512名平均年齡69歲的受試者，其中約343名是阿茲海默症高風險族群；研究之初，先對所有受試者以核磁共振攝影(MRI)觀察腦容量，並抽取腦脊髓液以取得受試者體內陶蛋白與類澱粉樣蛋白樣本；然後再發放問卷詢問關於平時飲食狀況的問題，並進行認知測驗。

最後的研究結果表明，長期以地中海飲食為主要飲食型態的受試者，在認知測驗中的表現較好，腦容量萎縮的情形亦較不嚴重；最重要的是，陶蛋白與類澱粉樣蛋白這兩種不正常蛋白質的比例，遠低於「紅肉主義者」。

研究人員巴拉里尼博士(Dr. Tommaso Ballarini)指出：「地中海飲食型態與較大的腦容量正面相關，特別是海馬體(hippocampus)的容量；海馬體是大腦記憶中樞，也是在罹患阿茲海默症後最先嚴重受損的地方。」

過去許多實驗均已指出，地中海飲食型態有益於大腦健康；例如2017年的一項研究顯示，地中海飲食型態可以有效改善心血管健康，而且認知能力退化的機率也降低35%。

關於地中海飲食與各種失智 症之間的關聯，科學界已有許多研究證實越清淡的飲食越健康；然而，何以「清淡的飲食」會讓罹患失智症的機會降低，其間的運作機制學界並未多所著墨，仍有待進一步研究。