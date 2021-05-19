直腸癌篩檢年齡下修 45歲到75歲都應受檢

聯邦預防小組(USPSTF)18日發布指南，調降國人接受大腸直腸癌篩檢的年齡，從50歲降至45歲。圖為醫療團隊正在為病患做直腸檢查。(路透)

聯邦預防小組(USPSTF)18日發布指南，調降國人接受大腸直腸癌篩檢 的年齡，從50歲降至45歲；該小組表示，修正受檢年齡是基於大腸直腸癌罹病年齡逐漸下降的緣故。

大腸直腸癌 美國 頭號癌症殺手

美聯社報導，大腸直腸癌是美國的頭號癌症殺手，每年奪走五萬人的性命；近年來，整體罹病及病歿人數因為及早篩檢而下降，初期發現息肉並手術摘除，痊癒率很高。

大腸直腸癌好發於長者，USPSTF早前建議50歲到75歲的人接受篩檢，但隨著罹病年齡層在2000年代初期降至50歲，新指南建議45歲到75歲面臨罹病風險的成人都應接受大腸直腸癌篩檢。

USPSTF副主席巴瑞(Michael Barry)表示，50歲起篩檢大腸直腸癌，可在1000人中預防50個直腸癌案例，減少25人死於直腸癌；若45歲就檢查起，則可多預防兩、三個罹癌案例，病歿再少一人。

這項18日刊載於美國醫學會期刊(JAMA)研究與更新指南意味著，大多數保險 計畫必須擴大涵蓋保險範疇，但被保險人不用負擔共付額(copay)；共付額是指被保險人接受保險承擔服務之際，必須自行再支付給醫療單位的費用。

官方建議 多數私人保險會給付

官方醫療小組如此建議，多數私人保險公司會全額給付檢查費用，被保人不必分攤；巴瑞說，這表示對45歲到49歲之間的人，民眾對檢查遲疑的障礙會少一些，但保險業界何時開始全額給付，時間可能會稍有延宕。

USPSTF的新指南與美國癌症協會(American Cancer Society)的建議相呼應，該協會2018年便建議調降篩檢年齡至45歲。

達納-法伯癌症研究所(Dana Farber Cancer Institute)臨床腫瘤科醫師吳金敏(Kimmie Ng)表示，新建議指出，「45歲成為這項重要癌症預防篩檢介入的新50歲。」

USPSTF表示，新指南適用一般風險且無症狀者，即未曾被診斷罹患直腸癌、病歷上沒有大腸或直腸息肉、本人或家族不具備罹癌風險的基因病變的人。

檢測不同 次數也不一樣

USPSTF建議，76歲到85歲的人，根據個人整體健康狀況、過去篩檢紀錄等，做必要的重點檢查；至於人們需要多頻繁地接受篩檢，則取決於他們選擇的篩檢類型，有每年做的工具檢測，也有十年做一次的大腸鏡檢查。

目前年齡介於50歲到75歲的美國人中，每四人中就有一人從未接受大腸直腸癌篩檢。