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以軍空襲加薩 炸死1伊斯蘭聖戰指揮官

編譯柯立偉／綜合17日電
以巴衝突進入第二周，以色列在17日新一輪的空襲中，殲殺加薩走廊伊斯蘭聖戰指揮官哈比德，終結了他在北加薩地區長達15年恐怖主義行動的領導。(歐新社)
以巴衝突進入第二周，以色列在17日新一輪的空襲中，殲殺加薩走廊伊斯蘭聖戰指揮官哈比德，終結了他在北加薩地區長達15年恐怖主義行動的領導。(歐新社)

以巴衝突進入第二周，雖然各國強力呼籲雙方達成停戰協議，但似尚無止歇趨勢。以色列軍方表示，17日新一輪的空襲中，以軍擊殺加薩走廊(Gaza)伊斯蘭聖戰指揮官哈比德(Hussam Abu Harbeed)，終結了他在北加薩地區長達15年恐怖主義行動的領導。

以色列國防軍發言人康里克斯中校( Lt. Col. Jonathan Conricus)17日向媒體說，在此次空襲死亡的哈比德，過去15年來在北加薩地區領導多起反以色列的恐襲行動，包括本次衝突的第一天，哈比德就策畫了一起反坦克飛彈的行動。

此次以巴衝突為2014年以來最劇烈，據巴勒斯坦衛生部說法，以色列國防軍對加薩走廊的空襲已造成逾200人死亡，包括61名兒童及36名婦女；至於哈瑪斯對以色列的火箭攻擊則造成至少10人死亡，包括一名殘障人士。

以色列軍方指出，這次的衝突中，以軍在加薩走廊已打擊超過1180個目標，另約有3200枚火箭朝以色列發射，但其中近460枚落在加薩走廊。另外，以色列部署的鐵穹防禦系統(Iron Dome defense system)發揮預期效用，擊落了敵軍朝以色列發射超過九成的火箭。

此外，以軍的各輪空襲中，其中一項重要戰果就是摧毀了敵軍的後勤補給線。康里克斯表示，包含空襲行動中摧毀共9.3哩的哈瑪斯地下隧道系統，以色列自衝突發生以來已讓敵軍共計60哩的地下補給線無法運作。日後，這些地下補給線既無法在戰時做為備援用途，亦無法再在平時做為發動恐襲之用。

這起衝突引起全球各國高度關注，中國外交部長王毅日前表示「歡迎雙方到中國坐下來談」；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也呼籲雙方克制冷靜。不過，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)說，以軍將會盡全力攻打，不在乎花多長的時間，「一定要讓哈瑪斯付出代價」。

哈瑪斯在加薩地帶向以色列發射火箭還擊。(Getty Images)
哈瑪斯在加薩地帶向以色列發射火箭還擊。(Getty Images)

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