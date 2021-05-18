以色列炸加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

以色列15日轟炸位於加薩地區一棟國際媒體大樓，以色列稱因大樓內藏有哈瑪斯成員，但美國國務卿布林肯表示，目前尚未看到有證據可以證明以色列的說法。(路透)

以色列 國防軍15日炸毀美聯社(AP)等國際媒體大樓後，以色列政府究竟有沒有跟美國 政府解釋過，現在兩國各說各話。

以色列政府表示，之所以攻擊這棟大樓，是因為有積極、有力的證據證實恐怖主義組織哈瑪斯 (Hamas)就在此辦公，並稱已向美國總統拜登解釋過，稱拜登對解釋「非常滿意」。

不過，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)17日在丹麥表示，他個人完全沒有看到以色列所稱的任何證據。布林肯記者會上說：「空襲過後不久，我們的確有向以色列要求提供情報與證據，但目前為止我沒看到任何東西。或許以色列有向其他美國官員提供相關資訊，但『我個人』是真的不知道。」

國際媒體大樓被炸，全球關注。在同棟大樓辦公的還有阿拉伯地區最大的媒體半島電視台，以及部分獨立媒體。

美聯社執行長普魯伊特(Gary Pruitt)表示，對於哈瑪斯將美聯社大樓作為其辦公處所之一一事，「毫不知情」。但卻有其他媒體翻出2014年大西洋報(The Atlantic)一位記者寫的文章，指美聯社最晚從2014年起，便已知與哈瑪斯在同一棟大樓中，但美聯社卻裝聾作啞。

該篇「大西洋月刊」的報導指出：「哈瑪斯領導人在盤點自己擁有的資產時，加薩走廊上的國際媒體顯然也是他的私人財產之一。美聯社不報導哈瑪斯就與自己同棟大樓的新聞，也是因為哈瑪斯的人經常跑進大樓威脅員工。」對此，美聯社高層仍表示，他們真的不知道與哈瑪斯在同一棟樓裡這麼久。

對於空襲美聯社大樓事件，以色列除了強調已向美國解釋外，也強調這次轟炸的正當性禁得起考驗。除了因為大樓中有哈瑪斯外，更因為在空襲前一個小時，以色列軍方就通知大樓中的所有媒體人員撤離。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)接受哥倫底亞廣播公司(CBS)訪問時指出：「希望這次的行動可以讓伊斯蘭恐怖組織知道，就算挾持國際媒體為人質，我們也有辦法對付他。」