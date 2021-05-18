以巴戰火難平息 美批准對以國7.35億軍售惹質疑

拜登總統(右)17日與以色列總理內唐亞胡(左)通話，敦促以色列「盡一切可能保障無辜平民的安全」，並表態支持雙方停火。(Getty Images)

以巴衝突已造成約百名巴勒斯坦婦孺死亡，除來自國際的停火呼籲外，美國 國會也出現雜音，包括批評拜登 政府批准對以色列 的價值達7億3500億元的軍售；拜登總統則於17日再次與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話，傳達「支持停火」的訊息。

目前以巴交火仍無緩解跡象，在美國至少三次阻止下，聯合國安理會無法正式就以巴衝突表態。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)都說，美國重於「低調而密集」的外交行動；國務卿布林肯(Antony Blinken)也說，如果雙方想要和解，美國會助一臂之力，也不會阻止聯合國及他國致力於促成停火的行動。

但是外交手段目前尚未獲得顯著進展，拜登立場也從起初迴避直接呼籲雙方克制，開始轉向支持雙方停火。

拜登再次熱線內唐亞胡 表態「支持停火」

拜登17日與內唐亞胡的通話中，表示以色列固然有權防衛來自哈瑪斯(Hamas)的攻擊，但是應「盡一切可能保障無辜平民的安全」，並討論以色列在加薩應對哈瑪斯及其他恐怖組織的軍事行動，也表態支持雙方停火；雙方最後同意繼續保持密切聯繫。

婦孺的死傷及有美聯社等國際媒體大樓遇襲，讓外交上力挺以色列的美國，國會以民主黨團為主的內部亦出現雜音，尤其是拜登政府於本月5日告知國會，將向以色列出售7億3500萬元的精確導引武器。

一些議員擔心此軍售案將讓死傷升級，如聯邦眾議員波肯(Mark Pocan)說，不能只關注哈瑪斯攻擊以色列，而無視以色列對巴勒斯坦的暴力行為；立場較挺以色列的梅南德茲(Robert Menendez)也說，一些以色列軍事行動的新聞讓他「深感困擾」。

不過外界預期，美國對以色列的軍售案不太可能真的遇到太大障礙。