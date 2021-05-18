我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

以巴戰火難平息 美批准對以國7.35億軍售惹質疑

編譯洪毅／綜合17日電
拜登總統(右)17日與以色列總理內唐亞胡(左)通話，敦促以色列「盡一切可能保障無辜平民的安全」，並表態支持雙方停火。(Getty Images)
拜登總統(右)17日與以色列總理內唐亞胡(左)通話，敦促以色列「盡一切可能保障無辜平民的安全」，並表態支持雙方停火。(Getty Images)

以巴衝突已造成約百名巴勒斯坦婦孺死亡，除來自國際的停火呼籲外，美國國會也出現雜音，包括批評拜登政府批准對以色列的價值達7億3500億元的軍售；拜登總統則於17日再次與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話，傳達「支持停火」的訊息。

目前以巴交火仍無緩解跡象，在美國至少三次阻止下，聯合國安理會無法正式就以巴衝突表態。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)及國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)都說，美國重於「低調而密集」的外交行動；國務卿布林肯(Antony Blinken)也說，如果雙方想要和解，美國會助一臂之力，也不會阻止聯合國及他國致力於促成停火的行動。

但是外交手段目前尚未獲得顯著進展，拜登立場也從起初迴避直接呼籲雙方克制，開始轉向支持雙方停火。

拜登再次熱線內唐亞胡 表態「支持停火」

拜登17日與內唐亞胡的通話中，表示以色列固然有權防衛來自哈瑪斯(Hamas)的攻擊，但是應「盡一切可能保障無辜平民的安全」，並討論以色列在加薩應對哈瑪斯及其他恐怖組織的軍事行動，也表態支持雙方停火；雙方最後同意繼續保持密切聯繫。

婦孺的死傷及有美聯社等國際媒體大樓遇襲，讓外交上力挺以色列的美國，國會以民主黨團為主的內部亦出現雜音，尤其是拜登政府於本月5日告知國會，將向以色列出售7億3500萬元的精確導引武器。

一些議員擔心此軍售案將讓死傷升級，如聯邦眾議員波肯(Mark Pocan)說，不能只關注哈瑪斯攻擊以色列，而無視以色列對巴勒斯坦的暴力行為；立場較挺以色列的梅南德茲(Robert Menendez)也說，一些以色列軍事行動的新聞讓他「深感困擾」。

不過外界預期，美國對以色列的軍售案不太可能真的遇到太大障礙。

以色列 拜登 美國

上一則

以色列炸加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

下一則

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

延伸閱讀

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火

拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火
各州學區檢測不同調 部分拒測 專家看法也分歧

各州學區檢測不同調 部分拒測 專家看法也分歧

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在