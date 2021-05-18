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為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

編譯林育正／綜合17日電
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)在離婚律師團隊中，增聘了頂尖信託遺產律師，離婚專家認為很不尋常，顯示她有意為三名子女爭得各超過1000萬元的遺產。

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與梅琳達日前結束27年的婚姻，將處理多達1300億元的財產。蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬，金額不及兩人總財產的0.008%。蓋茲先前表示，留給子女的金額為夫妻倆共同討論，他也曾對外表示「我認為留給子女龐大財產並不是在幫助他們」。

不過名人離婚律師哈瑞特.柯恩(Harriet Newman Cohen)與瑪莎‧史坦(Martha Cohen Stine)推測，梅琳達對於子女的財務，可能有不同計畫。

柯恩說：「現在梅琳達也掌握主導權，也許她不同意先前的協議，想要留給子女更多。在其他離婚案件中，我們看過母親想要給予子女更多保障，也許她就像其他母親一樣。有些人或許無法苟同，但梅琳達和我應該都能理解這種做法。」

梅琳達與蓋茲並未簽署婚前契約，因此若遺產分配未列入分居協議，任一方便能要求改變金額。梅琳達未要求離婚贍養費，僅要求在2022年4月進行法院審判。然而，離婚也可能未經審理，就達成協議。

兩人離婚消息傳出後，梅琳達在母親節首次發表公開聲明，並提及三名子女；她說：「我熱愛身為他們的母親。不論母親節對你有什麼樣的意義，是為母親慶祝，紀念一段回憶，或端看自己的堅韌，我希望這是別具意義的一天。」

梅琳達與蓋茲的長女珍妮佛(Jennifer Gates)也在同日於社群媒體上表示：「每天，你都是我們的女王、英雄和母親。」上周，珍妮佛也發布另一則貼文，附上蓋茲的照片寫道「沒有什麼比陪伴家人度過美好時光更棒的了」。

珍妮佛也是唯一對父母離婚公開發言的子女，據傳三名子女在離婚一事上，對父親頗為氣憤。

母親節 社群媒體 比爾蓋茲

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