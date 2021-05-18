蓋茲婚姻不快樂 遭爆找「淫魔」艾普斯坦吐苦水

微軟公司共同創辦人比爾蓋茲被爆料與「淫魔富豪」艾普斯坦關係密切，並曾造訪艾普斯坦在曼哈頓的寓所數十次。(Getty Images)

微軟 創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與結縭27年的妻子梅琳達·蓋茲(Melinda French Gates)離婚的話題持續延燒，「野獸日報」(The Daily Beast)16日引述消息人士指出，蓋茲與已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)過從甚密，蓋茲不僅曾多次造訪艾普斯坦位於曼哈頓的住處，艾普斯坦甚至曾建議蓋茲應和梅琳達離婚。

先前曾有報導稱梅琳達不滿丈夫與艾普斯坦關係密切，且多次表達抗議；消息來源還形容，蓋茲拜訪艾普斯坦是為了逃離「不快樂的婚姻」，而且指兩人關係絕對比蓋茲先前向媒體透露的還好。

蓋茲曾在2019年向「華爾街 日報」表示：「我從未和艾普斯坦有任何友誼或生意上的往來。」

但據「野獸日報」報導，蓋茲在2011年至2014年間曾與艾普斯坦會面數次，並向艾普斯坦諮詢對婚姻的意見；蓋茲還對艾普斯坦形容，他和梅琳達的婚姻關係「充滿劇毒」，不過這項說法已被蓋茲的發言人否認，稱蓋茲從未發表過任何貶低梅琳達的言論。

艾普斯坦早年曾被控涉嫌招募未成年人賣淫，於2008年秘密認罪協商，2011年才與蓋茲結識；蓋茲還邀請艾普斯坦參與他和梅琳達的慈善基金會，藉機讓艾普斯坦挽回形象，讓梅琳達大為光火，找來律師諮詢離婚。

蓋茲曾一度是世界首富，與其他富豪如特斯拉總裁馬斯克(Elon Musk)和推特創辦人多西(Jack Dorsey)不同，蓋茲一向以親民、樂善好施的形象著稱，但此次的離婚事件卻顛覆他以往的形象，也讓他不為人知的陰暗面曝光。

除了近日陸續有媒體報導，加上微軟發言人也證實，蓋茲曾與微軟女員工鬧緋聞；「紐約時報」和「華爾街日報」還形容，蓋茲將辦公室視為獵艷場所。

紐時報導，有員工形容蓋茲在職場上踰矩的行為「笨拙」且「可疑」；並指蓋茲對梅琳達的態度「不屑一顧」，對兩人的基金會也過度掌控。