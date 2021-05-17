同僚淡化國會暴亂？共和黨眾議員：組跨黨派委員會查

共和黨籍聯邦眾議員阿普頓表示，共和黨人刻意淡化1月6日的國會暴動（圖），應成立跨黨派委員會調查。（路透資料照片）

前總統川普 雖然已下台，但他引起的爭議仍鬧得沸沸揚揚；共和黨 籍聯邦眾議員阿普頓(Fred Upton，密西根州)表示，共和黨人刻意淡化1月6日的國會暴動，應成立跨黨派委員會調查；而川普近期發布聲明，直指正在亞利桑納州進行的驗票，出現選舉犯罪。

阿普頓曾贊成二次彈劾川普決議案，他在有線電視新聞網(CNN)節目「美國 國情」(State of the Union)上表示，部分共和黨同儕刻意低調避談國會暴動；阿普頓表示他們「虛假」的言論，證明成立跨黨派委員會進行調查的必要性。

來源：CNN

多數共和黨議員為力挺川普淡化暴動，但阿普頓說：「他們說的全是假的，我人就在現場。我辦公室有陽台，看得非常清楚。應該要把事實釐清，確保美國大眾知道事件的原委，讓事實告訴我們結論。」

若調查員會成立，成員預計將由10人組成，兩黨國會領袖將各提名五人。委員會有權傳喚證人，並預計在年底前提出報告，總結國會暴動的來龍去脈。

此外，目前亞利桑納州人口最多的馬里考帕郡(Maricopa County)，正進行去年總統大選驗票，川普卻發聲抨擊過程瑕疵，包括封條被撕開，選票遭竊等情形。川普透過聲明指控：「整個亞州馬里考帕郡的資料庫都被刪了！這絕對是違法的。」

針對川普指控郡政府刪除選舉資料庫等「選舉犯罪」言論，共和黨籍書記官瑞奇(Stephen Richer)抨擊他「精神異常」。

瑞奇聽聞川普無端指控立刻回擊，稱他「精神異常」，也呼籲其他共和黨人士停止沒有事實根據的指控。他說：「做為一個黨、一個州和一個郡，我們不能再沉溺於這些謊言之中。」

瑞奇與馬里考帕郡監事會表示川普的聲明完全錯誤，近日他與監事會不斷抵禦共和黨遲疑川普敗選事實的聲浪。他說：「這些毫無事實根據的指控與誹謗真的是夠了。我們沒有經手投票過程，卻被自己的黨懷疑作票跟刪除檔案，真的夠了。」