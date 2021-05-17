「不忠理當受罰」錢尼被逐出黨高層 八成共和黨人支持

力挺川普的國會眾議員史提法尼克(左)，取代猛批川普的眾議員錢尼(右)，上周成為共和黨眾院排名第三的領袖。(Getty Images)

眾院共和黨 日前票決，把麗茲‧錢尼(Liz Cheney)逐出眾院共和黨團黨高層，據哥倫比亞廣播公司(CBS)最新民調指出，支持此舉的共和黨人高達八成，至少顯示共和黨目前有一明確方向，那就是黨內膽敢公開與前總統川普 決裂者，將會淪為被孤立的下場。

哥倫比亞廣播公司16日報導，有聽過眾院投票把錢尼趕出高層的共和黨人欣然贊成此舉，他們認為錢尼消息不通、不支持川普，而且對2020年總統選舉結果領略錯誤；受訪者當中有三分之一認為，錢尼被解職代表「不忠之徒理當受罰」。

受訪者大多要求共和黨向川普宣誓效忠，另深信拜登當選總統並不正當。

反對將錢尼解職的共和黨人只剩兩成，他們認為錢尼遭逐出高層，主要是因為黨內目前不容異議，共和黨不必全都力挺川普，錢尼被逐只叫人心煩意亂；但CBS發現這兩成受訪者對任何選舉都影響有限，不太可能在共和黨初選時現身投票。

受訪的共和黨人表示，川普本人代表了他們的意見；目前忠於川普指的便是要共和黨更遵循川普立下的榜樣，範圍很廣，包括經濟、種族、移民、應對媒體之道、行使領袖權等命題。

至於去年選舉結果的認定，對共和黨堪稱「合格測試」嗎？目前受訪者認為與政府治理相比起來，沒那麼重要；共和黨基層依然認為去年選舉正當性不足，但是共和黨高層眼下更重要的任務，在對重大命題提出法條，吻合選民的政策價值，膠著於選舉舞弊已沒那麼重要。

就共和黨該採什麼戰略而在2022年期中選及2024年大選獲勝，受訪者約半數認為修改投票過程比黨的訊息宣傳戰更重要。

哥倫比亞廣播公司新聞網這次民調委託「輿觀」(YouGov)機構進行，於5月12到14日之間訪問951位共和黨員；受訪者選自自稱共和黨選民資料庫，誤差值在正負3.5個百分點。