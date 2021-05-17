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批川普危險「像中共」 錢尼：與黨團領導層沆瀣一氣

編譯洪毅／綜合16日電
批評川普的眾議員錢尼，上周被共和黨眾院黨團罷黜領導地位。但她16日表示她將繼續批評川普「大謊言」。(美聯社)
批評川普的眾議員錢尼，上周被共和黨眾院黨團罷黜領導地位。但她16日表示她將繼續批評川普「大謊言」。(美聯社)

聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)因為批評前總統川普的立場，而遭到眾院共和黨黨團拔除第三號人物、黨團主席的職銜後，仍持續上新聞節目闡揚自己的立場，如指責黨團領導層與川普就選舉舞弊的主張「沆瀣一氣」，批評川普的舉動與中共如出一轍，是「真切的危險」。

錢尼17日接受福斯新聞(Fox News)主持人華勒斯(Chris Wallace)訪問時說，眾院共和黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，以及取代她的艾莉絲‧史提法尼克(Elise Stefanik)在川普選舉舞弊的主張上「沆瀣一氣」，而她「不願意這樣做」，因為她認為「有些事情應該超出黨派之外」，例如「我們捍衛憲法的宣誓」。

錢尼表示，川普的指控將讓民眾認為，我們的選舉已經無法反映民眾的意志，是「真切的危險」。

來源：Washington Post

錢尼還說，最近幾周的喧囂，打響了共和黨「靈魂之戰」的第一槍，這也是一場捍衛「屬於我們的民主」的鬥爭。

錢尼同日在美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)說，大家應當意識到，當一位前總統一直指控我們的選舉制度已經失靈，究竟意味著什麼；「坦率講，對我們制度程序的質疑，簡直與中國共產黨稱，我們的民主是個『失敗制度』，美國是個『失敗國家』的說法如出一轍」。

力挺川普的國會眾議員史提法尼克，取代猛批川普的眾議員錢尼，上周成為共和黨眾院排名...
力挺川普的國會眾議員史提法尼克，取代猛批川普的眾議員錢尼，上周成為共和黨眾院排名第三的領袖。(美聯社)

川普有關選舉舞弊，且規模大到足以翻盤結果的指控，沒有得到任何檢調或司法單位的認可，面對批評川普指控的錢尼，共和黨領導層總是說要「團結向前看」；史提法尼克在17日福斯新聞節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)就說，錢尼總是在「向後看」。

反川派的共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則為錢尼抱屈，認為錢尼談及「選舉未遭盜竊」大概只有四、五次，但是川普的舞弊指控次數則已數不清，「不能一方面把川普當作共和黨『領導們的領導』，又說我們要繼續向前邁進」。

川普在過去兩個月發了約25則有關選舉舞弊的聲明，上周末就稱選舉是「世紀性的大犯罪」。

力挺川普的國會眾議員史提法尼克，取代猛批川普的眾議員錢尼，上周成為共和黨眾院排名...
力挺川普的國會眾議員史提法尼克，取代猛批川普的眾議員錢尼，上周成為共和黨眾院排名第三的領袖。(美聯社)

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