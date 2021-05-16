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共和黨反川派短期難贏回黨魂 錢尼轟川普：建個性邪教

記者顏伶如／綜合報導
反對川普的國會眾議員錢尼，在被拔除眾院共和黨會議主席職務後，矢言一定會盡全力保住眾議員席次。(美聯社)
反對川普的國會眾議員錢尼，在被拔除眾院共和黨會議主席職務後，矢言一定會盡全力保住眾議員席次。(美聯社)

對前總統川普提出挑戰的共和黨員，短期之內看不出贏回黨魂的希望，甚至永遠無望。懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)便是最鮮明的實例，她因為公開批評川普，12日經黨團口頭表決一致通過，撤銷眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席頭銜。

錢尼等反川派共和黨員並未就此放棄，問題在於他們針對川普及共和黨高層所發動的各種口水戰，究竟能產生何種影響。

許多共和黨人對錢尼處境感到難過，也對於整起事件將讓外界如何看待共和黨，頗感沮喪。

曾任前副總統潘斯幕僚的奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)說：「前景看來並不樂觀。」特洛耶目前在反川派共和黨側翼組織「共和黨究責計畫」(Republican Accountability Project)擔任主任。

對於挺川派共和黨民選官員，特洛耶指出：「我們看到的是，他們無所不用其極，只求繼續掌權，就算為國家帶來危險也不管。」

黨團領導地位被拔除後的錢尼，並不會從政壇消失。她接受13日播出的國家廣播公司(NBC)晨間新聞「今日」(Today)節目訪問時說，一定為盡全力保住自己的眾議員席次。錢尼受訪時繼續批評川普及挺川派共和黨員，形容川普在黨內一手建立了「個性邪教」(cult of personality)。

與錢尼私交甚篤的前任共和黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員芭芭拉‧康斯塔克(Barbara Comstock)表示，對於共和黨前途的看法，比其他反川黨員略為樂觀，川普基本盤支持者其實已出現某種程度的鬆動；她說：「很多人都體認到，事情演變得越來越可笑。」

康斯塔克點名力挺川普的陰謀論團體「匿名者Q」支持者、共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)說：「你到底有多希望跟像葛林一樣的傻瓜牽扯在一起？」

「經濟學人」(Economist)「互動式民調追蹤」(Interactive Poll Tracker)顯示，在共和黨員及傾向共和黨的獨立選民中，僅18%對錢尼有好感，高達61%對她印象不佳。雖然川普在全國選民當中並不受歡迎，但在共和黨選民中，到目前為止仍是遙遙領先的最受歡迎人物。

共和黨 川普 眾議員

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