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共和黨議員淡化國會暴動 稱群眾只是烏合之眾、遊客

記者胡玉立／綜合報導
國會眾院有愈來愈多共和黨議員開始淡化1月6日國會暴動事實，認為沒有什麼暴動；圖為國會共和黨人日前選舉產生新的黨團會議主席。(美聯社)
國會眾院有愈來愈多共和黨議員開始淡化1月6日國會暴動事實，認為沒有什麼暴動；圖為國會共和黨人日前選舉產生新的黨團會議主席。(美聯社)

儘管1月6日國會暴動的證據歷歷在目，但一小群共和黨國會議員卻在設法「淡化」那場自己親身經歷的暴徒叛亂事件。愈來愈多共和黨議員虛妄不實地辯稱，當天那些用旗桿當武器痛毆警察、高呼要吊死副總統潘斯、試圖以暴力手段推翻拜登當選事實的暴徒，「是在進行某種和平行動」。

12日的國會聽證會，本應是國會調查人員更深入探究國會暴亂的種種細節：包括當局錯失警告訊號、外加混亂和拖延，導致暴民整個下午都在國會大廈裡撒野作亂。但多位共和黨議員卻在質詢時，不對證人多加質問，反而對美國民主聖地遭到殘酷攻擊一事「輕描淡寫」。

有共和黨國會議員將攻入國會的暴民稱為「格格不入的烏合之眾」、甚至把他們比作「遊客」，還有議員指責聯邦政府針對當天暴動進行的全面調查，是一場全國性的騷擾行動。政府共拘捕了400多名嫌犯。

仍在第一任期的喬治亞州共和黨聯邦眾議員安德魯·克萊德(Andrew Clyde)說：「讓我們對美國人民說老實話吧，這不是暴動，稱它暴動是不誠實的。」他還說，其中一份有關暴亂者的視頻裡，那些人看來像是「正常訪客」。

喬治亞州共和黨聯邦眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)則將當天試圖破門闖入眾院、最後被國會警察開槍擊斃的女子艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)，形容成「殉難者」。格林說，巴比特是空軍退伍軍人，卻遭到「處決」。

喬治亞州共和黨眾議員海斯(Jody Hice)也將包括巴比特在內、於暴亂當天死亡的四名示威者描繪成受害者；他說：「那天是川普支持者失去生命，他們沒有奪走他人的生命。」

司法部經過調查後，決定不起訴射殺巴比特的國會警察。國會警察斯科尼克(Brian Sicknick) 在暴亂開始後隨即倒地不起，次日死亡。錄影畫面顯示，有兩名男子向他和另一名警察噴灑化學藥品。華府醫務檢查員說，斯科尼克中風並因自然原因死亡。但此後幾天內，另有兩名警察自殺。

在這些共和黨議員公開為叛亂分子辯護的同一天，黨內反川大將、聯邦眾議院共和黨團主席麗茲．錢尼(Liz Cheney)被踢出領導圈。

馬里蘭民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)在聽證會後表示，他相信錢尼遭到罷免後，讓共和黨人開始大膽放言。拉斯金說：「他們宣布自己站在川普和『大謊言』那一邊，而『大謊言』現在正向外蔓延，包括否認1月6日發生的事。」

紐約大學歷史與公共服務學教授納夫塔利(Timothy Naftali)表示，假裝暴動沒有發生，將讓人難以相信這世界有真理可言。他舉例道，美國內戰之後，南部各州政治菁英未能探究原因，阻礙了種族和解與傷口癒合，至今仍在影響美國。納夫塔利說：「政治失憶症無濟於事，只會造成毒害。」

共和黨 警察 美國

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