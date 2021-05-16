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「勒索軟體」討贖金 威脅國安 還危及公衛體系

編譯潘勛／綜合15日電
東岸重要運油動脈「殖民油管」一周前遇駭勒贖，不僅是商業勒索，而是影響到國家安全。圖為「殖民油管」位於華府郊外的貯油糟。(Getty Images)
東岸重要運油動脈「殖民油管」一周前遇駭勒贖，不僅是商業勒索，而是影響到國家安全。圖為「殖民油管」位於華府郊外的貯油糟。(Getty Images)

駭客組織使用勒索軟體侵入千百家公司、學校、政府機關，鎖住被害人的電腦及伺服器，如不付出贖金，不僅被竊的機密文件會被公布，整家公司可能關門完蛋；華盛頓郵報指出，這種犯行不僅與錢有關，被害公司若與經濟息息相關，如「殖民油管」(Colonial Pipeline)，便傷害到國家安全。

拜登總統13日宣稱，美國有「強烈理由相信」，勒索殖民油管的網路罪犯便住在俄國；但他說，不相信本案是俄國政府指使的，但他仍警告莫斯科當局，有必要採取斷然行動對付這類犯人。拜登表示，司法部將升高起訴勒索軟體的駭客，政府將找出方法，破壞駭客的犯案能力。

拜登放話不久，攻擊殖民油管的「黑暗面」(DarkSide)駭客團夥便向同黨表示，無法再控制自己的伺服器，準備關門歇業。一些電腦專家及美國官員警告說，黑暗面的說詞很可能是「退場噱頭」，佯裝打算「金盆洗手」，只是往後還會換個名稱再出江湖；不管怎樣，碰到勒索軟體攻擊，風險不可能就此終結。

有件事倒可以肯定，黑暗面組織本季財報賺錢多多。追蹤加密貨幣付款的Chainalysis公司表示，黑暗面組織今年第一季就撈進4600萬元。

勒索軟體大約十年前出現，但大舉用來犯案是近幾年的事。據電腦產業、官方及學術界60多名專家合組的「勒索軟體專案小組」(Ransomware Task Force)4月向拜登政府所提的81頁報告指出，2020年美國就有近2400家醫療設設、學校及政府機關遭遇勒索軟體攻擊，付出贖款達3億5000萬元，估計是2019年的三倍。

華郵指出，黑暗面攻擊殖民油管公司只是冰山一角；駭客團夥使用勒索軟體的手法已經轉變，不僅鎖住被害人資料，還威脅公布，此伎倆通稱為「雙重勒索」，有些還用到「三重勒索」，也就是不付贖金的被害人就別想再取得上網服務，或用流量壓垮被害人的伺服器直到崩潰。

「線上威脅聯盟」(Cyber Threat Alliance)執行長丹尼爾(Michael Daniel)指出，勒索軟體已然演化，目前不僅危及經濟，還威脅到國安、公衛安全體系；目前受那種惡意軟體攻擊的有公司、學校系統及地方政府，平均贖金數十萬元，若是大型企業，贖金動輒數百萬元。被害人無能為力，最多只能洽商犯罪團夥，哀求降低贖金。

駭客 拜登 殖民油管

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