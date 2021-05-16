缺油、油價漲…疫情趨緩 貨車運輸卻受衝擊

疫情稍緩，百業待甦，貨車運輸業已找不到足夠貨車司機送貨，加上遇到汽油短缺，油價可能會更漲。圖為4月底在加州里奇蒙市的加油車，僱不到足夠司機，閒置在停車場。(Getty Images)

全美疫情 趨緩、經濟活動逐漸恢復正常之際，對運輸的需求也開始增加；但美國 最大燃油管道系統「殖民油管 」遭到勒索軟體攻擊，造成燃油短缺和價格上漲，衝擊貨車運輸業，令貨車司機苦不堪言。

一名貨車司機克萊斯(Lee Klass)說現在每加侖他得付3.6元，遠高於疫情期間的2.5到3元；佛瑞斯特已有22年開貨車的經歷，目前的燃油短缺令他工作時間延長，一天得工作14小時，加油時常遇到隊伍大排長龍。

有些人擔心油價危機會加劇某些貨車司機的人手短缺問題，尤其是槽車司機和其他在當地出勤的司機。

勞工統計局的數據顯示地方及短程貨車司機的競爭激烈，貨車運輸業在2020年底從經濟衰退中恢復，自去年11月起，工資上漲了4.6％，顯示出雇主相當缺人。

同業公會「國家油罐車運輸」的臨時主席表示美國的油罐車司機比疫情前少了10％。

運輸業業者馬肯(Albert McCann)表示疫情期間沒有人會開車需求減少，許多司機因此轉換跑道，從事其他行業。

但也有人不認為貨車司機有人手短缺的問題代表，貨車司機的商業組織「車主經營者獨立司機協會」（Owner-Operator Independent Drivers Association）的公關負責人說真正的問題是高人員流動率，尤其是整車及長途運輸部門，長途運輸的人員流動率高達90％到 100％。

「車主經營者獨立司機協會」主席史賓賽說：「當你不斷招募和雇用新人時安全就會受到影響。」

他也說並不是貨車運輸業的每個部門都有留不住人的問題，關鍵是薪資和福利，4萬元到5萬元的薪資表面上看起來很誘人，但實際上司機每周得工作60到80小時。

每年發放的商業駕駛執照約45萬到50萬張，駕駛員有很多，但像此次嚴重的網路攻擊事件，司機人手可能就會受到影響。

史賓賽指出：「因為油管關閉，就會有高於正常預期的需求，如果需求突然加倍，又沒準備好，就無法負擔你所有的業務。」