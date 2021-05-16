殖民油管全面恢復 送油速度慢一半 最北端要再等12天

遭網攻勒贖的「殖民油管」宣稱已恢復正常，但仍有東南14州加油站面臨缺油。圖為在北卡州洛麗市一處加油站民眾購買額外的汽油。(Getty Images)

輸油管系統營運商「殖民油管 」(Colonial Pipeline)15日在推特上宣布，供應東岸45%石油 需求的油管已經完全恢復運作；這代表東岸超過1萬間存儲耗盡的加油站 將可陸續開始供油，也標誌著美國有史以來破壞力最強的駭客攻擊正進入尾聲。

殖民油管在推特上表示，通過員工日夜不屑的努力之後，現在系統已「恢復正常運作」，現在每小時可有數百萬加侖的石油投入到市場，讓所有業者雨露均霑。

來源：Good Morning America

殖民油管服務的地區包括阿拉巴馬、德拉瓦、喬治亞、路易斯安納、馬里蘭、密西西比、新澤西、北卡及南卡、賓州、田納西、德州、維吉尼亞及華盛頓特區等。

不過石油經銷商Sun Coast Resources執董博伊德(Steve Boyd)表示，殖民油管目前輸送的速度仍比正常水準慢了一半左右，因此油管最北端的新澤西州林登市(Linden)可能要12至20日後才能拿到油。

殖民油管於本月7日遭到駭客的勒索軟體攻擊，為美國有史以來最具最具破壞力的駭客攻擊；由於大範圍油管停運，隨著恐慌性搶購及庫存耗盡，上萬間加油站庫存耗盡，迫使許多民眾暫時改變駕車習慣。

情勢到13日為最嚴峻的時刻；油況追蹤網站GasBuddy的數字顯示，14日多達1萬6200間加油站停止運作。

不過自那時以來，殖民油管的網絡就在改善，能源部長珍妮佛．格蘭霍姆(Jennifer Granholm)14日表示，加油站正以每小時200間的速度恢復營運中；GasBuddy的數字也顯示，15日停止運作的加油站已減少至1萬3400間，但是截至該日，華府仍有80%的加油站無法運作，儘管與前日88%相比有所改善。

美國汽車協會(AAA)的數字則顯示，15日全國平均無鉛汽油油價為每加侖3.04元，比上周多了8分，其中北卡漲價21分，華府則上漲9分，而隨著油管恢復運作，油價有望有所下降。

GasBuddy石油分析主管(Patrick De Haan)則說，本周全國石油需求下降12.6%，這是上周民眾「瘋狂」搶購、囤油後的結果。

包括美聯社、彭博、紐約時報等均在報導中引述消息來源，指殖民油管為了向駭客取得解鎖軟體，讓油管網絡恢復運作，而支付了相當於500萬元的加密貨幣贖金。