我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

殖民油管全面恢復 送油速度慢一半 最北端要再等12天

編譯洪毅／綜合15日電
遭網攻勒贖的「殖民油管」宣稱已恢復正常，但仍有東南14州加油站面臨缺油。圖為在北卡州洛麗市一處加油站民眾購買額外的汽油。(Getty Images)
遭網攻勒贖的「殖民油管」宣稱已恢復正常，但仍有東南14州加油站面臨缺油。圖為在北卡州洛麗市一處加油站民眾購買額外的汽油。(Getty Images)

輸油管系統營運商「殖民油管」(Colonial Pipeline)15日在推特上宣布，供應東岸45%石油需求的油管已經完全恢復運作；這代表東岸超過1萬間存儲耗盡的加油站將可陸續開始供油，也標誌著美國有史以來破壞力最強的駭客攻擊正進入尾聲。

殖民油管在推特上表示，通過員工日夜不屑的努力之後，現在系統已「恢復正常運作」，現在每小時可有數百萬加侖的石油投入到市場，讓所有業者雨露均霑。

來源：Good Morning America

殖民油管服務的地區包括阿拉巴馬、德拉瓦、喬治亞、路易斯安納、馬里蘭、密西西比、新澤西、北卡及南卡、賓州、田納西、德州、維吉尼亞及華盛頓特區等。

不過石油經銷商Sun Coast Resources執董博伊德(Steve Boyd)表示，殖民油管目前輸送的速度仍比正常水準慢了一半左右，因此油管最北端的新澤西州林登市(Linden)可能要12至20日後才能拿到油。

殖民油管於本月7日遭到駭客的勒索軟體攻擊，為美國有史以來最具最具破壞力的駭客攻擊；由於大範圍油管停運，隨著恐慌性搶購及庫存耗盡，上萬間加油站庫存耗盡，迫使許多民眾暫時改變駕車習慣。

情勢到13日為最嚴峻的時刻；油況追蹤網站GasBuddy的數字顯示，14日多達1萬6200間加油站停止運作。

不過自那時以來，殖民油管的網絡就在改善，能源部長珍妮佛．格蘭霍姆(Jennifer Granholm)14日表示，加油站正以每小時200間的速度恢復營運中；GasBuddy的數字也顯示，15日停止運作的加油站已減少至1萬3400間，但是截至該日，華府仍有80%的加油站無法運作，儘管與前日88%相比有所改善。

美國汽車協會(AAA)的數字則顯示，15日全國平均無鉛汽油油價為每加侖3.04元，比上周多了8分，其中北卡漲價21分，華府則上漲9分，而隨著油管恢復運作，油價有望有所下降。

GasBuddy石油分析主管(Patrick De Haan)則說，本周全國石油需求下降12.6%，這是上周民眾「瘋狂」搶購、囤油後的結果。

包括美聯社、彭博、紐約時報等均在報導中引述消息來源，指殖民油管為了向駭客取得解鎖軟體，讓油管網絡恢復運作，而支付了相當於500萬元的加密貨幣贖金。

東岸重要運油動脈「殖民油管」一周前遇駭勒贖，不僅是商業勒索，而是影響到國家安全。...
東岸重要運油動脈「殖民油管」一周前遇駭勒贖，不僅是商業勒索，而是影響到國家安全。拜登政不能等閒視之。圖為拜登總統13日在白宮說明「殖民油管」遭駭的處理。(Getty Images)

殖民油管 加油站 石油

上一則

趙小蘭：美國亞裔應獲尊重 非承受「滾回中國」侮辱

下一則

紐時民調／受訪學者：兒童未接種疫苗 疫情就不會終結

延伸閱讀

美最大輸油公司遭駭後 全面恢復正常營運

美最大輸油公司遭駭後 全面恢復正常營運
油管遭駭引恐慌 加油站坐地漲價 紐約州檢要查

油管遭駭引恐慌 加油站坐地漲價 紐約州檢要查
華府警局拒勒索 駭客洩數千份機密文件

華府警局拒勒索 駭客洩數千份機密文件
華府警局遭駭 機密信息洩露 網安專家：警方、公安曝露危險中

華府警局遭駭 機密信息洩露 網安專家：警方、公安曝露危險中

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，表示已完成新冠疫苗接種者(打完兩周後)可不受限制、安全恢復正常生活，即室內外不需要戴口罩，也不需要與人保持距離。圖為在波士頓街上的民眾。美聯社

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

2021-05-13 20:34
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54
圖為天問一號著陸模疑圖。(取材自新華網)

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

2021-05-14 21:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾