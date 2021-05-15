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祝融號漫遊車降落火星 中國太空計畫登峰

編譯潘勛／綜合14日電
中國國家航天局發布的火星探測器「天問一號」影像。(美聯社)
中國國家航天局發布的火星探測器「天問一號」影像。(美聯社)

中國發射的火星漫遊車「祝融號」於美東時間14日晚間降落火星，讓中國成為繼美國、蘇聯以後，第三個成功發射太空探測器登陸火星的國家，也讓中國長達十年的太空探測計畫達到巔峰。

據中國官媒引述中國國家航天局報導，搭載「祝融號」漫遊車的中國航天器於北京時間15日上午8時20分左右(美東時間14日晚8時20分)，降落在火星北半球的烏托邦平原(Utopia Planitia)；自2月起，天問一號火星繞軌器便抵達火星軌道，而在14日釋出祝融號，完成中國史上首次火星登陸任務，有作家將此時譽為中國大空發展的「加冕時刻」。

「華爾街日報」(WSJ)報導，這起為時數分鐘的自動降落過程，是中國太空任務最具挑戰的大事；漫遊車得靠降落傘、逆推火箭及鈍狀表面來減速，才能成功降落。

報導指出，中國的太空計畫已成為民族自豪感的來源，自2011年美國立法禁止中國參與美國太空總署(NASA)有關的計畫以來，中國大致得靠自己來發展太空探索任務。

「爭往天空：大國競奪控制外太空資源」(Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space，暫譯)一書合撰作者娜姆拉塔·高斯華米(Namrata Goswami)說，此時堪稱中國的加冕時刻，向世界釋出信號，中國就行星際探索，已趕上美國，可與美國競爭太空領導權。

中國天問一號2月繼阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的「希望號」(Hope)不久後抵達火星軌道；更早之前已有六部航天器繞行火星，分別為美國、歐洲太空總署及印度所發射，積極研究呈紅色荒漠的火星。

兩國繞軌器抵達九天後，美國NASA的「毅力號」(Perseverance)漫遊車降落在火星耶澤羅撞擊坑(Jezero Crater)，將耗時兩年尋找火星過往的生命跡象。

毅力號另帶去「機智號」(Ingenuity)火星無人駕駛直升機，是第一具由專家在地球操控、飛翔於另個星球的機器。

今日之前，唯一把太空探測器成功降落火星還能操作的，只有美國NASA；美國已在火星成功操控五輛漫遊車；歐洲太空總署過去十年試了兩次，都沒成功。

蘇聯也試了兩次，其火星二號墜毀於火星表面，火星三號1971年曾降落火星表面，但只拍了一幀照片傳回地球，之後便告報銷。

祝融號預計在火星上待90天；火星每一天比地球每日長約39分鐘。

「天問一號」成功著陸後，搭載的科學載荷將開機，在火星表面巡視探測。此為模擬圖。(...
「天問一號」成功著陸後，搭載的科學載荷將開機，在火星表面巡視探測。此為模擬圖。(取自澎湃新聞)
中國首輛火星車「祝融號」，將在火星表面展開巡視探測。（取自央視新聞）
中國首輛火星車「祝融號」，將在火星表面展開巡視探測。（取自央視新聞）
「天問一號」在火星著陸的模擬圖。(取自澎湃新聞)
「天問一號」在火星著陸的模擬圖。(取自澎湃新聞)

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