祝融號漫遊車降落火星 中國太空計畫登峰

中國國家航天局發布的火星探測器「天問一號」影像。(美聯社)

中國 發射的火星 漫遊車「祝融號」於美東時間14日晚間降落火星,讓中國成為繼美國、蘇聯以後,第三個成功發射太空 探測器登陸火星的國家,也讓中國長達十年的太空探測計畫達到巔峰。

據中國官媒引述中國國家航天局報導,搭載「祝融號」漫遊車的中國航天器於北京時間15日上午8時20分左右(美東時間14日晚8時20分),降落在火星北半球的烏托邦平原(Utopia Planitia);自2月起,天問一號火星繞軌器便抵達火星軌道,而在14日釋出祝融號,完成中國史上首次火星登陸任務,有作家將此時譽為中國大空發展的「加冕時刻」。

「華爾街日報」(WSJ)報導,這起為時數分鐘的自動降落過程,是中國太空任務最具挑戰的大事;漫遊車得靠降落傘、逆推火箭及鈍狀表面來減速,才能成功降落。

報導指出,中國的太空計畫已成為民族自豪感的來源,自2011年美國立法禁止中國參與美國太空總署(NASA)有關的計畫以來,中國大致得靠自己來發展太空探索任務。

「爭往天空:大國競奪控制外太空資源」(Scramble for the Skies: The Great Power Competition to Control the Resources of Outer Space,暫譯)一書合撰作者娜姆拉塔·高斯華米(Namrata Goswami)說,此時堪稱中國的加冕時刻,向世界釋出信號,中國就行星際探索,已趕上美國,可與美國競爭太空領導權。

中國天問一號2月繼阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)的「希望號」(Hope)不久後抵達火星軌道;更早之前已有六部航天器繞行火星,分別為美國、歐洲太空總署及印度所發射,積極研究呈紅色荒漠的火星。

兩國繞軌器抵達九天後,美國NASA的「毅力號」(Perseverance)漫遊車降落在火星耶澤羅撞擊坑(Jezero Crater),將耗時兩年尋找火星過往的生命跡象。

毅力號另帶去「機智號」(Ingenuity)火星無人駕駛直升機,是第一具由專家在地球操控、飛翔於另個星球的機器。

今日之前,唯一把太空探測器成功降落火星還能操作的,只有美國NASA;美國已在火星成功操控五輛漫遊車;歐洲太空總署過去十年試了兩次,都沒成功。

蘇聯也試了兩次,其火星二號墜毀於火星表面,火星三號1971年曾降落火星表面,但只拍了一幀照片傳回地球,之後便告報銷。

祝融號預計在火星上待90天;火星每一天比地球每日長約39分鐘。